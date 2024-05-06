歐洲議會選舉極右派來勢洶洶 主流勢力仍可望掌多數

歐洲議會選舉6月登場，民調預測，極右派席次將大幅增加，使其在歐洲聯盟（EU）具更大的影響力，而主流派勢力仍可望擁有多數席次。（路透）

歐洲議會選舉6月登場，民調 預測，極右派席次將大幅增加，使其在歐洲聯盟（EU）具更大的影響力，而主流派勢力仍可望擁有多數席次。

法新社報導，歐盟27個成員國家、總計約3.7億選民將於6月6日到9日投票，選出下一屆歐洲議會的720名議員。

雖然選民意向調查顯示，激進右派政黨正取得進展，但歐洲議會由中間偏右派的歐洲人民黨（EPP）、左傾的社會與民主進步聯盟（Socialists and Democrats）、中間派的復興歐洲（Renew Europe）這3個黨團組成的主流勢力預計最後仍將取得領先席次。

這三個黨團習慣於相互妥協，以獲得法律通過所需的多數票。

然而問題在於，現任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬的歐洲人民黨將在多大程度上向極右派敞開大門。

范德賴恩著眼於選舉後的第2個任期，她已經排除與同情俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）的極右派政黨達成協議的可能性。這些極右派政黨的代表包括法國瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟（National Rally）和德國另類選擇黨（AfD）。

但范德賴恩暗示，她可能與反普亭的極右派黨團，也就是義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的歐洲保守和改革黨團（European Conservatives and Reformists group）合作。

智庫羅勃．舒曼基金會（Robert Schuman Foundation）負責人喬安寧（Pascale Joannin）說，民粹主義激進右派政黨「將有所斬獲，但不致取得壓倒性勝利」。

梅洛尼象徵性地作為她的新法西斯主義根源極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）的主要候選人參選歐洲議會。但她不會獲得席次，因為歐洲議會禁止歐洲議會議員在國家政府內擔任公職。

喬安寧說，「從今天的民調來看，除了現有的3方主流陣營之外，沒有其他穩定的聯盟可以接受」。

調查顯示，歐洲人民黨仍將是歐洲議會中最大黨團，其次是社會與民主進步聯盟，儘管兩者都可能失去若干席次。

第3名則是懸而未決。包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的復興黨（Renaissance Party）在內的復興歐洲，可能會把第3名位置讓給一個極右派黨團。

喬安寧說，即使發生這種情況，歐洲人民黨、社會與民主進步聯盟以及復興歐洲之間的聯盟仍將確保多數席位。