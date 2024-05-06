我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

歐洲議會選舉極右派來勢洶洶 主流勢力仍可望掌多數

中央社比利時布魯塞爾6日綜合外電報導
歐洲議會選舉6月登場，民調預測，極右派席次將大幅增加，使其在歐洲聯盟（EU）具更大的影響力，而主流派勢力仍可望擁有多數席次。（路透）
歐洲議會選舉6月登場，民調預測，極右派席次將大幅增加，使其在歐洲聯盟（EU）具更大的影響力，而主流派勢力仍可望擁有多數席次。（路透）

歐洲議會選舉6月登場，民調預測，極右派席次將大幅增加，使其在歐洲聯盟（EU）具更大的影響力，而主流派勢力仍可望擁有多數席次。

法新社報導，歐盟27個成員國家、總計約3.7億選民將於6月6日到9日投票，選出下一屆歐洲議會的720名議員。

雖然選民意向調查顯示，激進右派政黨正取得進展，但歐洲議會由中間偏右派的歐洲人民黨（EPP）、左傾的社會與民主進步聯盟（Socialists and Democrats）、中間派的復興歐洲（Renew Europe）這3個黨團組成的主流勢力預計最後仍將取得領先席次。

這三個黨團習慣於相互妥協，以獲得法律通過所需的多數票。

然而問題在於，現任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬的歐洲人民黨將在多大程度上向極右派敞開大門。

范德賴恩著眼於選舉後的第2個任期，她已經排除與同情俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的極右派政黨達成協議的可能性。這些極右派政黨的代表包括法國瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟（National Rally）和德國另類選擇黨（AfD）。

但范德賴恩暗示，她可能與反普亭的極右派黨團，也就是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的歐洲保守和改革黨團（European Conservatives and Reformists group）合作。

智庫羅勃．舒曼基金會（Robert Schuman Foundation）負責人喬安寧（Pascale Joannin）說，民粹主義激進右派政黨「將有所斬獲，但不致取得壓倒性勝利」。

梅洛尼象徵性地作為她的新法西斯主義根源極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）的主要候選人參選歐洲議會。但她不會獲得席次，因為歐洲議會禁止歐洲議會議員在國家政府內擔任公職。

喬安寧說，「從今天的民調來看，除了現有的3方主流陣營之外，沒有其他穩定的聯盟可以接受」。

調查顯示，歐洲人民黨仍將是歐洲議會中最大黨團，其次是社會與民主進步聯盟，儘管兩者都可能失去若干席次。

第3名則是懸而未決。包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的復興黨（Renaissance Party）在內的復興歐洲，可能會把第3名位置讓給一個極右派黨團。

喬安寧說，即使發生這種情況，歐洲人民黨、社會與民主進步聯盟以及復興歐洲之間的聯盟仍將確保多數席位。

義大利 民調 普亭

上一則

歐洲學者：馬克宏會習近平 俄烏議題難有進展

下一則

俄州長控烏克蘭無人機攻擊平民 釀6死35傷

延伸閱讀

馬克宏對習近平說：歐中貿易應有公平規則

馬克宏對習近平說：歐中貿易應有公平規則
中法歐3方會談結束 習：推動中歐關係穩定健康發展

中法歐3方會談結束 習：推動中歐關係穩定健康發展
嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練

嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練
習近平訪法國 與馬克宏、范德賴恩三邊會談

習近平訪法國 與馬克宏、范德賴恩三邊會談

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天