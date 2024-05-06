針對中國？習近平訪問期間 法政府與車廠簽電動車補貼協議

中國國家主席習近平赴法國進行國是訪問，圖為2023年4月6日法國總統馬克宏訪北京時的資料照片。（路透）

法國政府今天將與汽車產業簽署一項設定電動車 銷售新目標的廣泛協議，此時正值中國國家主席習近平 抵達法國進行國是訪問，同時間歐盟 與中國之間也存在貿易緊張情勢。

法國政府與汽車產業組織和工會之間的協議，目標讓純電動車銷量大增三倍，在2027年達到80萬輛；此外，目標讓電動小型貨車銷量增加五倍至一年10萬輛。

雖然法國政府沒有表明新補貼的具體金額，但再度承諾會持續支持電動車購買與租賃。協議內容也包含「確保我們主權」的章節，涵蓋針對關鍵材料供應鏈進行壓力測試。

在法國即將達成這項新的「戰略性產業合約」之際，正值法國和其他國家對於中國大陸電動車市場產能過多、可能威脅到自家國內產業的風險保持警戒。

歐盟執委會為了處理這些疑慮，在去年秋季已對中國補貼電動車產業展開調查。

法國財長勒梅爾表示：「汽車產業是我們工業文化的一部分，而這項產業正面臨百年一遇的巨變。」「轉型是艱困的，面臨其他國家強烈競爭，尤其是中國，因此我們必須讓這項產業團結。」

歐盟與中國在電動車方面的緊張關係將會是習近平訪問法國兩天的核心議題。習近平在法國期間也將與歐盟執委會主席馮德萊恩會面。這層緊張關係已經升溫成更廣泛的糾紛，北京當局已發動烈酒傾銷調查，最終尤其可能衝擊法國的干邑白蘭地的生產商。

法國已經自行採取行動，對電動車購買的現金補貼只侷限在製造過程中有最低碳足跡的車輛，這實際上代表了排除多數的中國製電動車。