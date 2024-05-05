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殺傷力升級 情報機構示警：俄國擴大襲歐可能縱火爆炸攻擊基建

編譯盧思綸／即時報導

英國金融時報報導，歐洲多國情報機構示警，俄羅斯密謀擴大對歐洲領土的襲擊，包含直接或透過代理人執行秘密炸彈任務、縱火和攻擊基礎設施，而且行動規模和殺傷力均有所提升，不在乎是否造成平民傷亡，執意加劇和西方的對峙態勢。

歐洲三個國家的情報機構向金融時報表示，雖然克里姆林宮類似的特務行動由來已久，近年隨機襲擊歐洲地區，可是越來越多證據顯示，克宮正在採取更具攻擊力的一致行動。

德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）上個月在一場安全會議中透露，俄國現在似乎很樂意針對歐洲領土採取行動，「而且造成破壞的可能性很大」。

哈爾登旺發出警告前兩天，兩名德俄雙重國籍人士因涉嫌策劃破壞性襲擊，而在巴伐利亞被捕。

與此同時，瑞典國家安全單位正在進行一系列鐵路脫軌調查，懷疑幕後黑手是某個國家政府。捷克交通部上月才向金融時報表示，俄國一直企圖摧毀其鐵路號誌系統。

另外，愛沙尼亞國內安全局稱，2月該國內政部長座車及若干記者遇襲，都是俄國特工所為；法國國防部也警告，部分軍事基地可能遭到俄國破壞。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員佳爾斯（Keir Giles）表示，顯而易見的是俄國正在加強相關活動。

一名歐洲政府資深官員說，他們正在透過北約安全部門，共享有關「俄國明確且有證據的破壞」，這些破壞有人在協調指示且規模龐大。

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