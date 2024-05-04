英地方選舉 執政保守黨估丟超過400席…40年來最慘

英國首相蘇納克。（中央社）

在野工黨籍倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）今天在市長選舉勝出，破紀錄贏得第3個任期。執政的保守黨則在英格蘭地方議會選舉拿下比第3大黨自由民主黨 更少的席次，預計將丟失超過400席。

分析家預期保守黨將面臨逾40年來最差的選舉結果。常受邀分析和預測選舉結果的英國政治學者柯蒂斯（John Curtis）指出，若從此次地方選舉透露的投票 傾向來推測預計今年下半年舉行的英國大選結果，則工黨贏得的總票數可望比保守黨多出9個百分點。

英格蘭2日有107個地方議會、11個市長職位舉行改選，改選市長的包括大倫敦地區、大曼徹斯特地區（Greater Manchester）、伯明罕市（Birmingham）所在的西密德蘭（West Midlands）地區、蒂斯河谷（Tees Valley）地區等。

在大倫敦地區，沙迪克汗以43.9%的得票率打敗得票率為32.6%的保守黨籍候選人霍爾（Susan Hall）。沙迪克汗是倫敦首位穆斯林市長，也是首位連續贏得3個任期的倫敦市長。

英格蘭地方議會選舉總計改選超過2000個席次，目前尚未完全結束開票。在已開票完成的106個議會，前3大黨的戰果分別為工黨1140席、保守黨513席、自由民主黨521席。

這場選舉被視為今年英國大選的前哨戰。選舉前，保守黨內曾有少數國會議員醞釀對首相蘇納克（Rishi Sunak）發動不信任投票。不過，保守黨在具指標意義的選區蒂斯河谷贏得市長選舉，現任市長豪琛（Ben Houchen）成功連任，迫使蘇納克下台的計畫暫失動能。

另一個極具指標意義的選區西密德蘭仍未完成計票，部分地區正重新計票。保守黨與工黨在這個選區陷入割喉戰，預期得票數將十分接近。