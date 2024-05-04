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英地方選舉 執政保守黨估丟超過400席…40年來最慘

中央社倫敦4日專電
英國首相蘇納克。（中央社）
英國首相蘇納克。（中央社）

在野工黨籍倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）今天在市長選舉勝出，破紀錄贏得第3個任期。執政的保守黨則在英格蘭地方議會選舉拿下比第3大黨自由民主黨更少的席次，預計將丟失超過400席。

分析家預期保守黨將面臨逾40年來最差的選舉結果。常受邀分析和預測選舉結果的英國政治學者柯蒂斯（John Curtis）指出，若從此次地方選舉透露的投票傾向來推測預計今年下半年舉行的英國大選結果，則工黨贏得的總票數可望比保守黨多出9個百分點。

英格蘭2日有107個地方議會、11個市長職位舉行改選，改選市長的包括大倫敦地區、大曼徹斯特地區（Greater Manchester）、伯明罕市（Birmingham）所在的西密德蘭（West Midlands）地區、蒂斯河谷（Tees Valley）地區等。

在大倫敦地區，沙迪克汗以43.9%的得票率打敗得票率為32.6%的保守黨籍候選人霍爾（Susan Hall）。沙迪克汗是倫敦首位穆斯林市長，也是首位連續贏得3個任期的倫敦市長。

英格蘭地方議會選舉總計改選超過2000個席次，目前尚未完全結束開票。在已開票完成的106個議會，前3大黨的戰果分別為工黨1140席、保守黨513席、自由民主黨521席。

這場選舉被視為今年英國大選的前哨戰。選舉前，保守黨內曾有少數國會議員醞釀對首相蘇納克（Rishi Sunak）發動不信任投票。不過，保守黨在具指標意義的選區蒂斯河谷贏得市長選舉，現任市長豪琛（Ben Houchen）成功連任，迫使蘇納克下台的計畫暫失動能。

另一個極具指標意義的選區西密德蘭仍未完成計票，部分地區正重新計票。保守黨與工黨在這個選區陷入割喉戰，預期得票數將十分接近。

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