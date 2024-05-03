千萬別摸…廣島「化學毒貓」找到了 陳屍工廠270公尺外

示意圖。(取自123RF)

日前在日本 廣島縣一家電鍍工廠中出現了貓咪腳印，一隻野貓疑似掉入六價鉻藥劑槽裡，沾染化學物質後逃跑，因六價鉻具有強烈毒性，當地政府得知消息後，也在第一時間發布警告，呼籲民眾若發現牠的蹤跡千萬不要觸摸，否則恐導致皮膚發炎甚至眼睛失明。如今事隔近兩個月，這隻野貓在距離工廠270公尺的木材加工廠房內被發現，研判已死亡超過3周。

根據日本朝日新聞報導，日本廣島福山市一間金屬電鍍加工廠發現，在含有六價鉻的液體槽附近有一連串疑似貓的腳印，後透過監視器確認，3月10日晚上拍到一隻一邊留下腳印，一邊往工廠外逃走的貓。

福山市政府接獲廠方通報後，隨即發出緊急通知，呼籲民眾發現沾染黃、紅褐色藥劑的野貓時，盡速通知警察或相關單位，不要隨意觸碰，以免受有毒物質侵害，若不慎接觸則必須使用大量清水進行沖洗。

根據日本《TBS電視台》報導，福山市政府於4月30日宣布，於30日上午接獲距離電鍍工廠約270公尺的木材加工廠的電話，通報有一隻貓咪陳屍在廠內，派員前往檢測 後，發現貓屍對六價鉻呈陽性反應，推測就是先前掉入化學槽的貓咪，初步研判貓咪已陳屍於此超過3周。