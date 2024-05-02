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菲美肩並肩軍演首度赴南海島礁 區域緊張升高

中央社巴拉旺島2日專電
菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」指揮官桑達露（Marco Sandalo）4月26日觀察海上整補（RAS）演習情形。中央社
菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」指揮官桑達露（Marco Sandalo）4月26日觀察海上整補（RAS）演習情形。中央社

菲律賓和美國的「肩並肩」軍演4月下旬首度赴南海爭議島礁進行。數天後，中國海警在南海向菲律賓海岸防衛隊和漁業局公務船噴射強力水柱，南海緊張局勢進一步升溫。

菲律賓和美國正舉行為期3週的「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演。這項演習今年動員逾1萬6800名美菲澳軍人，還有法國海軍巡防艦參與，規模超越歷年。

「肩並肩」軍演執行官洛希科（Michael Logico）昨天在臉書貼文表示，菲律賓空軍輕型運輸機NC212i近日以降落傘空投物資於費信島（菲稱Patag Island）。這是「肩並肩」軍演活動首次在南海的自由群島（KIG）舉行。

「自由群島」是菲律賓在南沙群島主權爭議島礁設立的行政區。菲律賓目前控制費信島，台灣、中華人民共和國及越南都主張擁有其主權。

菲律賓武裝部隊發布聲明表示，NC212i輕型運輸機被用來向部署在偏遠島嶼的菲國政府軍隊運送食物和藥物等必需品。

聲明指出，菲國空軍4月27日成功進行費信島空中補給演習，凸顯菲國軍方「致力於確保部署在西菲律賓海的人員持續獲得支援並維持其戰備狀態」。這將提高部隊士氣，同時為地區安全穩定做出貢獻。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

去年初以來，中國海警頻頻發射高壓水柱，阻撓菲律賓補給船前往南海仁愛暗沙，運送物資給擱淺軍艦上的菲律賓駐軍。馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘軍艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

由於船隻運送補給持續受阻，向擱淺軍艦空投物資成為菲律賓軍方選項之一。

不過，馬尼拉當局昨天指控，一艘菲律賓海岸防衛隊艦艇和漁業暨水產資源局公務船4月30日在中國控制的黃岩島附近，遭中國海警發射高壓水柱而受損。

中國海警以往只向菲律賓補給船噴射強力水柱，這是菲律賓海岸防衛隊公務船首度遭中方水砲攻擊，而且據菲方說法，中國持續提高強力水柱的水壓，緊張局勢節節升高。

雖然洛希科說，費信島空投演練是美菲「肩並肩」軍演的一部分。但據菲律賓軍方聲明，費信島空中補給演習只是菲律賓單方面的活動，美菲法3國4月27日到29日也在南海進行多邊海上演習（MME），但美法兩國未參與空投演練。

南海局勢劍拔弩張下，美菲法多邊海上演習也納入海上搜救、射擊、海上整補（RAS）、傷患後送（CASEVAC）、醫療後送（MEDEVAC）和跨甲板演習。

菲律賓與法國海軍分別派出一架阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機和FH160直升機參與演習，增進彼此的協同作戰能力。

一架法國陸戰隊直升機4月29日參與美菲法多邊海上演習，法國軍人垂降到菲律賓船塢登...
一架法國陸戰隊直升機4月29日參與美菲法多邊海上演習，法國軍人垂降到菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur）上進行救援演練。中央社
一架菲律賓空軍AW109直升機4月26日降落菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」（BRP...
一架菲律賓空軍AW109直升機4月26日降落菲律賓船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur）上進行傷患後送演練。中央社

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