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25歲台灣女子在澳洲布里斯班失蹤 2周內第3個下落不明華裔女子

編譯周辰陽／即時報導
澳洲昆士蘭省警方2日發布協尋通知，希望找到抵澳後住在布里斯班市的失蹤25歲台灣女性呂侑珉。照片翻攝：mypolice.qld.gov.au
澳洲昆士蘭省警方2日發布協尋通知，希望找到抵澳後住在布里斯班市的失蹤25歲台灣女性呂侑珉。照片翻攝：mypolice.qld.gov.au

澳洲昆士蘭省警方2日發布消息指出，正在尋求緊急協助，以找出一名住在布里斯班的失蹤25歲台灣女性。

根據昆省警局網站發布的消息，這名台灣女子叫呂侑珉（Yu-Ming Lu），最後有人看到她的時間是4月29日晚間10時20左右，地點則是布里斯班碼頭街的語言學校學生宿舍。

報導稱，自4月30日上午8時起，她就沒有聯繫過任何人。

呂侑珉身高約160公分，身材苗條，有著深棕色頭髮和棕色眼睛。家屬跟警方很關心她的安危，籲請任何了解她下落的人士聯絡調查人員。

推特/X連結：https://x.com/QldPolice/status/1785689814651851170

根據海外華文媒體「今日悉尼」轉述，呂侑珉的家屬指她於4月6日持旅遊簽證抵達澳洲，目前就讀於布里斯班的布朗斯英語學校（Browns English Language School）。呂侑珉的母親表示，母女最後一次聯繫時間為4月30日中午12時左右。

報導稱，呂侑珉此後就再也沒有和其他人聯繫過，最後一次使用宿舍門禁卡的紀錄為4月29日晚上6時至7時。「今日悉尼」亦指出，最近兩周，另有2名中國女子在澳洲下落不明，至今音訊全無。

澳洲 簽證 推特

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