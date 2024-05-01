不想再冠夫姓？62%日本人贊成「選擇性夫婦不同姓」

(美聯社)

日本 放送協會（NHK）日前所做民調 顯示，關於結婚時能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓」，有62%受訪者贊成、27%受訪者反對。日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓。

NHK從4月5日到7日針對全日本18歲以上民眾，由電腦隨機抽樣3129人進行電訪，其中有約49%的1534人答覆。

從年齡別來看，60多歲以下受訪者都是贊成比率大幅高於反對比率，但70歲以上的受訪者則是48%贊成、40%反對，呈現出不同趨勢。

談到贊成「選擇性夫婦不同姓」理由，56%受訪者認為「選項多會比較好」、18%受訪者認為「有人會因為改姓而在工作及生活上受到影響」、12%受訪者認為「多數情況都是女方改姓，這並不平等」，另有10%受訪者認為「有些人會對自己的姓氏難以忘懷」。

至於反對理由，36%受訪者認為「夫婦不同姓會削弱家族羈絆（緊密關係）及整體感」、26%受訪者認為「夫婦不同姓會對孩子帶來不良影響」、18%受訪者認為「夫婦不同姓會讓身邊的人感到混亂」等。

日本從進入明治時代開始讓一般人也可以擁有姓氏，起初採用的制度是「夫婦不同姓」。在日本太政官（日本舊設機構）1876年所公布的指令規定，妻子使用娘家的姓氏。

但到了1898年日本制訂民法後，在引進「家制度」的同時，開始了讓妻子使用丈夫姓氏的「夫婦同姓」制度，也結束了短暫的夫婦不同姓時代。

至於夫婦可以選擇要使用夫或妻姓氏的現行制度，則是從1947年民法修正後持續至今。

日本政府法務省承辦人員日前說，在所能掌握的範圍內，沒有國家像日本這樣規定夫婦必須同姓。