我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed不升息雖解憂 晶片股拖累史指收跌

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束

熱浪高溫、管理不善 越南水庫200噸魚群暴斃

中央社越南同奈1日綜合外電報導

越南南部同奈省1座水庫發生魚群暴斃事件。當地媒體報導，熱浪高溫和水庫當局管理不善，導致數十萬條、總重達200噸的魚類死亡。

法新社報導，一如近期東南亞許多地區遭到熱浪侵襲，多間學校被迫提早放學、用電量飆升，越南中部和南部也出現炙熱高溫。

同奈省壯奔縣的1名居民告訴法新社：「因為缺水，宋梅水庫（Song May reservoir）的魚都死光了」。

「由於臭氣沖天，過去10天來，我們的生活全都被打亂。」

居民徒步涉水或划著小船，越過面積廣達300公頃的水庫，放眼望去只見一大片暴斃的水中生物幾乎完全遮蔽水面。

當地媒體報導，由於近幾週來都沒有降雨，水庫水位過低，水中生物難以存活。

水庫管理當局先前曾放出水庫存水，試圖搶救下游的農作物。

居民指出，「他們還想辦法修繕水庫，抽取底部淤積的泥沙，試圖增加蓄水量以及魚類生活的空間。」

然而，清淤行動並未奏效，沒多久水庫裡的許多魚類就紛紛死亡。當地媒體報導，死掉的魚群約重達200噸。

這座水庫是同奈省壯奔縣和永久縣（Vinh Cuu）的灌溉水源。

當局正著手調查這起事件，並加速打撈暴斃魚群。居民也盼望當局儘速改善情況。

越南 高溫 熱浪

上一則

紐西蘭是否加入AUKUS 外長：決定前仍有很長一段路

下一則

永續航空燃料少又貴 澳洲科學家從垃圾掩埋氣找解方

延伸閱讀

越南觀光勝地廣寧 躍外資重鎮

越南觀光勝地廣寧 躍外資重鎮
越南廣寧省不只有世界遺產 每年還吸引逾30億美元外資

越南廣寧省不只有世界遺產 每年還吸引逾30億美元外資
「美味營養餐計畫」進駐聖荷西 DiLac越南素食餐廳加入

「美味營養餐計畫」進駐聖荷西 DiLac越南素食餐廳加入
咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產