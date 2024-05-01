紐西蘭是否加入AUKUS 外長：決定前仍有很長一段路

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）。路透

紐西蘭外交部長皮特斯今天表示，針對與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）的未來合作，紐西蘭政府繼續進行「資訊搜集的討論」，能夠就此作出決定還有「很長一段路」。

路透報導，AUKUS是美國、英國和澳洲 於2021年簽署的兩階段國防協議，目的在對抗中國在亞太地區日益增長的影響力。

皮特斯（Winston Peters）表示，紐西蘭必須更加瞭解根據這項協議進行技術合作的潛在機會、衡量經濟和安全效益，並決定是否符合國家利益。

他在首都威靈頓的紐西蘭國際事務研究所（New Zealand Institute of International Affairs）發表演講時說道：「距離能夠作出這樣的決定，政府還有很長的路要走。」

「但我們應該強調，不論任何黨派，如果政府不思考與志同道合夥伴就先進科技方面進行合作是否符合國家利益，將是完全不負責任的。」

被稱為「第一支柱」的AUKUS第一階段目的在提供澳洲核動力潛艦；「第二支柱」重點則在一系列領域提供先進能力和共享科技。

紐西蘭長期以來都是非核國家，因此沒有任何跡象顯示它會加入第一支柱。

法新社報導，紐西蘭可能參與AUKUS在人工智慧（AI）、水下無人艇和極音速飛彈 等領域發展先進軍事科技等工作，已經引起紐西蘭政壇騷動。

中間偏左的紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）等人認為，參與AUKUS恐危及紐西蘭主權，並有可能破壞與主要貿易夥伴中國的關係。

皮特斯今天在國會表示，這些爭論已經過時，「世界已經改變，我們也必須跟上」。