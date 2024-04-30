南非驚傳致命性新冠變種病毒？民眾囤口罩…衛生部回應了

南非2020年疫情時期的檔案照。（新華社）

針對「南非 出現一種致命性新冠病毒變種」的傳聞，南非衛生部發言人福斯特·莫哈爾4月30日回應稱，上述傳聞純屬謠言，南非並未發現任何所謂「致命性」的新冠變種病毒 ，民眾亦無需對於上述傳聞感到恐慌。

日前，有傳聞指出，繼新冠病毒亞變種XBB.1.5之後，南非當前存在一種致命性、且具有較高免疫逃逸性的新冠病毒新變種，這一傳聞引發南非社會恐慌，不少民眾開始重新囤積口罩和相關生活物資。

莫哈爾表示，南非衛生部對於上述傳聞的流行感到擔憂。一方面當前南非流行的新冠病毒毒株嚴重程度較低，傳播性也較低；另一方面，南非衛生部門通過實際調研發現，沒有任何新的致命性新冠病毒變種出現。此外，莫哈爾強調，由於大多數南非民眾，此前已通過疫苗接種或感染對病毒產生一定程度的免疫力，因此無需對於上述傳聞感到過分恐慌。

莫哈爾稱，南非衛生部敦促公眾保持警惕，不要理會類似的不實傳聞，因為這些不實內容在該國流感季節來臨之際極易引發不必要的恐慌和混亂。他指出，南非衛生部已提前對民眾關注的多種病毒展開密切觀測，如果任何有關病毒或疾病暴發並導致確診病例激增，該部將及時向公眾公佈最新信息，防止疫情 進一步蔓延。