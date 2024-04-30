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路透：國際刑事法院調查加薩戰爭罪 已取得醫護證詞

中央社海牙29日綜合外電報導
國際刑事法院（ICC）。美聯社
國際刑事法院（ICC）。美聯社

消息人士透露，國際刑事法院（ICC）檢察官已訊問加薩走廊2間最大醫院的工作人員。這是首次有消息證實，國際刑事法院調查員找上醫護人員，探究當地可能發生的罪行。

這2名因事涉敏感而不願身分曝光的消息人士告訴路透，ICC調查員已取得西法醫院（Al-Shifa hospital）和納瑟醫院（Nasser Hospital）工作人員的證詞。

西法醫院位於加薩走廊（Gaza Strip）北部的加薩市，納瑟醫院則是南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的主要醫院。

為保護潛在證人的安全，消息人士不願說明更多細節。

其中1名消息人士說，醫院周圍發生的事件可能是ICC調查的一部分。位於荷蘭海牙的國際刑事法院專門審理針對個人犯下的戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕和侵略等刑事案件。

ICC檢察官辦公室以必須確保受害者和證人安全為由，拒絕就調查活動置評。

ICC曾宣布正就加薩衝突中的雙方進行調查，包括去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發起的突襲，以及以色列隨後對加薩的報復攻勢。

在這場衝突中，西法和納瑟這2間加薩大型醫院都淪為以色列攻擊的明顯目標，曾遭以軍包圍、圍攻和硬闖；以軍指控哈瑪斯戰士利用這些醫院從事軍事用途，哈瑪斯和醫護人員則予以否認。

巴勒斯坦官員近日要求針對納瑟醫院挖出的數百具遺體展開調查。2名消息人士無法證實這類大型墳塚是否也在訊問範圍之內。

以色列否認在加薩醫院內部或周圍犯下戰爭罪；以方聲稱，哈瑪斯成員在當地出沒，因此以軍有理由在這些地方活動。

國際條約規定，醫院在戰時應受保護，因此攻擊醫院可能被ICC視為戰爭罪；但醫院也可能在某些情況下失去保障，如衝突一方的戰鬥人員利用醫院攻擊對方的時候。

以色列不是ICC成員，也不承認該院對以國公民具有任何管轄權。

巴勒斯坦領土則於2015年獲得成員國地位。國際刑事法院表示，這意味包括以色列軍人在內的任何人在巴勒斯坦領土上的行動，以及巴人在包括以色列境內的任何地方行動，該院都具有管轄權。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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