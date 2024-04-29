我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3女做醫美「吸血鬼美容」 因針頭染HIV愛滋病毒

TikTok母公司「字節跳動」爆內部貪腐 61名員工遭辭退

歐盟再出招 加強管制蘋果iPadOS作業系統

編譯陳律安／綜合外電
歐盟盯上蘋果公司的iPadOS。(美聯社)
歐盟盯上蘋果公司的iPadOS。(美聯社)

歐盟執委會29日宣布，蘋果公司iPad的作業系統，符合數位市場法（DMA）下的守門人定義，這是蘋果的一大挫敗，因為經認定為守門人，需遵守更嚴格的新規範。

歐盟競爭執委薇絲塔格說，歐盟把iPadOS納入DMA的管理範疇，將確保市場保有公平和競爭。她說，調查顯示，即便iPadOS未滿足被認定為守門人的所有門檻，但鑒於它是許多企業觸及客戶的管道，仍將其視為守門人。

為此，蘋果有六個月的時間調整iPadOS，以遵守一系列新的義務和禁令，包括允許iPad用戶從其他管道下載應用程式（App），或得以移除預先安裝的App。若違反DMA，罰款可達全球年營收的10%。

在這之前，歐盟已盯上蘋果的iOS行動作業系統、App Store、以及Safari瀏覽器。

不過彭博行業研究（BI）認為，歐盟將iPadOS認定為守門人，對歐洲貢獻App Store的7%營收來說，不至於帶來太大壓力。iPad用戶遠少於iPhone用戶，而iOS系統已在DMA的規範之下。不過，此舉可能會把焦點放在預裝在iPad上的App，並提高鉅額罰款的風險。

蘋果29日盤前勁漲逾2%，主要是因Bernstein將蘋果的評級，從「與大盤持平」調升至「優於大盤」，目標價維持在195美元不變。Bernstein分析師認為，蘋果在中國遭遇的疲軟，更像是「周期性而非結構性問題」。

歐盟 App iOS

上一則

分析：歐洲頻曝光間諜案 凸顯立場轉變對中國不再天真

延伸閱讀

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口
科技五巨頭財報大戲 亮前景

科技五巨頭財報大戲 亮前景
料理功夫／肉末毛豆鮮菇蘋果盅

料理功夫／肉末毛豆鮮菇蘋果盅
彭博：蘋果再找上OpenAI 談生成式AI用於新iPhone

彭博：蘋果再找上OpenAI 談生成式AI用於新iPhone

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦