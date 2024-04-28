巴勒斯坦主席預期以色列幾天內攻拉法 籲美國勸阻

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。(路透)

巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯今天表示，只有美國能夠阻止以色列 攻擊加薩 走廊南部邊境的拉法市，他還預期以軍幾天內會發動攻勢，這樣一來可能迫使大部分巴勒斯坦人逃離加薩。

路透報導，阿巴斯（Mahmoud Abbas）在沙烏地阿拉伯首都利雅德的世界經濟論壇（World Economic Forum）特別會議說道：「我們呼籲美國要求以色列不要對拉法（Rafah）發動攻擊。美國是能夠阻止以色列犯下這個罪行的唯一國家。」

以色列近幾周持續揚言將全面進攻拉法，上周已經加強空襲拉法，目標是摧毀巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）在當地的剩餘部隊。

阿巴斯還說，以色列未來幾天將攻擊拉法，因為所有加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人都聚集在那裡，只要對拉法發動「小規模攻勢」，就會迫使巴勒斯坦人逃出加薩走廊，「巴勒斯坦人民歷史中的最大浩劫將就此發生」。

阿巴斯重申反對巴勒斯坦人被迫移居到約旦和埃及，還說自己憂心一旦以色列完成在加薩走廊的行動，接著就會試圖把約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人趕到約旦。

法新社報導，哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以色列與哈瑪斯武裝分子進行近7個月的戰爭，期間加薩走廊至少已有3萬4454人喪命，包括過去24小時的至少66死。

加薩衛生部的聲明還提到，自從以哈戰爭爆發以來，加薩走廊已有7萬7575人受傷。這場戰爭始於去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動前所未見的襲擊。