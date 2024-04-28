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國際刑事法院傳將下令逮捕以色列總理 美設法阻止

中央社華盛頓28日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列數家媒體指出，美國正設法使用外交手段，阻止國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他以國官員發出逮捕令。

以色列時報（The Times of Israel）報導，分析師卡斯皮特（Ben Caspit）在以國新聞網站瓦拉（Walla）寫道，內唐亞胡「承受非比尋常的壓力」，因為ICC可能會對他和數名以國官員發布逮捕令，這將導致以色列國際地位大幅下滑。

以色列國土報（Haaretz）分析師哈瑞爾（Amos Harel）指出，以國政府基於ICC檢察官本週要對內唐亞胡、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）和以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）發出逮捕令的假設，目前正著手展開行動。

根據哈瑞爾的說法，美國已開始著手阻止ICC發布逮捕令。國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute of the International Criminal Court）的124個締約國之中沒有美國和以色列。

以色列時報提到，內唐亞胡針對加薩走廊（Gaza Strip）戰爭發布的最新公開聲明指出，ICC即將作出的決定可能創下「危險先例」。

以色列 加薩 國防部

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