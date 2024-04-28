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越南廣寧省不只有世界遺產 每年還吸引逾30億美元外資

編譯吳孟真／綜合外電
越南廣寧省近年來廣增基礎建設，加上全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資。(路透)
越南廣寧省近年來廣增基礎建設，加上全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資。(路透)

越南廣寧省近年來廣增基礎建設，加上全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資，如今已超越河內和胡志明市等經濟重鎮，成為吸引最多外國直接投資（FDI）的省分。

日經新聞報導，越南北部擁有「海上桂林」之稱的觀光勝地下龍灣，去年吸引260萬名外國觀光客造訪，占全年入境越南觀光人數的21%。越南統計局資料更顯示，其所在地廣寧省，去年吸引31億美元的外國直接投資，超越國內其他省分和五大城市。排名居次的是吸金26.8億美元的太平省；北江省以15.3億美元位居第三。

廣寧省今年第1季預期再吸引10億美元，全年外國直接投資總額可能連續第二年突破30億美元。

隨著美中貿易戰升溫，廣寧省開始引起外資關注。由於緊鄰中國大陸且擁有250公里海岸線，廣寧省成為企業將製造部門移出中國後，具備維持現有供應鏈和方便產品出貨等優點的首選之地之一。

此外，近來廣寧省的液化天然氣廠和風電場增加，同時擁有豐富的礦物資源，太陽能電池技術、電子設備和石化產品等產業，也正在當地擴大布局。其中，晶科能源PV越南公司的太陽能電池技術計畫，可能是最具代表性的外國投資案。

與廣寧省交界的直轄市海防，去年吸引14.8億美元外國直接投資。2018年啟用的萊縣國際港，和同年啟用的連接海防與河內四號高速公路，以及2022年啟用的連接海防和芒街的六號高速公路，皆大幅促進周邊地區的繁榮。越南最大民營集團Vingroup旗下電動車越快（VinFast）工廠也設在海防。

直到近幾年前，河內和胡志明市一直是越南的外資重鎮，但這兩個城市的勞動成本和工業園區租金近年大幅上漲。協助日商進駐越南的Sufex Trading稱，河內工業園區每平方公尺的租金從2019年前後的90~120美元，漲到100~170美元。相較下，廣寧省的工業園區則由疫前的60~70美元漲至80~100美元。

就人力成本而言，越南統計局資料顯示，2022年河內每月平均薪資為886萬越南盾（350美元），但廣寧省每月平均薪資僅703萬越南盾。

越南投資計畫部23日表示，將在2030年前開始興建兩條連接河內與中國的高速鐵路，凸顯廣寧省在當地經濟發展策略上的重要性。

越南 投資 觀光

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