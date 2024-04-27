巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平

世界經濟論壇主席布倫德。（路透）

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，明後天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開的論壇會議場邊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將與美國國務卿布林肯 等數國官員開會討論加薩 和平協議。

路透社報導，布倫德（Borge Brende）在利雅德舉行的記者會中說：「現在確實有幾名關鍵的相關人士已在利雅德，期盼這些討論能產生邁向和解與和平的進程。」他並表示，加薩走廊（Gaza Strip）的人道危機也將列入議程。

除了阿巴斯（Mahmoud Abbas）和布林肯（Antony Blinken）以外，布倫德說，參與這次世界經濟論壇（World Economic Forum）特別會議場邊討論的中東地區高層官員，還包括卡達首相、沙烏地和埃及的外交部長、阿曼王儲及巴林官員。

為了終止以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭，以及讓被綁架的以色列人質獲釋，埃及調停人士昨天在以色列召開一輪談判，試圖讓停滯的和平努力重新啟動。

布倫德透露，埃及外長將在明後天會談中報告上述談判最新進展。他表示：「針對人質及可能的停火，現在出現稍微一些談判動能。」