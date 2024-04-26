我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普抱怨無法陪妻子過生日、法庭冷氣開太強

我無法呼吸…俄州非裔男遭警壓背亡

真的假的？網傳馬可仕音檔 指示對中國開戰

記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓總統小馬可仕的聲音遭深度偽造，在網路上傳遞向敵國發動攻擊的假訊息。（歐新社）
菲律賓總統小馬可仕的聲音遭深度偽造，在網路上傳遞向敵國發動攻擊的假訊息。（歐新社）

菲律賓總統通訊辦公室（PCO）23日在社群媒體上發布一則聲明，指出網路上流傳一段影片內容，聲音聽起來像是菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.），其指示國家軍隊對一個國家發動攻擊。辦公室指出，這段音檔是深度偽造（deepfake）的內容，菲律賓武裝部隊並沒有接收到相關指示，馬可仕也從未發布相關訊息。

根據菲律賓電視台ANC報導，傳流的影片由幾段海上軍艦短片組成，並搭配馬可仕的聲音。

在篡改過音檔中，可以聽到聲音經過深度偽造的馬科斯的聲音，其表示，如果中國攻擊菲律賓，他已向菲律賓軍方發出「採取行動」的訊號，並補充說不能再讓菲律賓人受到北京的傷害。

通訊辦公室注意到這些被操作的內容，並表示馬可仕並未提出這些指示，「這些深度造假內容的幕後黑手可能是一位『外國演員』，政府正在調查這些被傳播的操縱影片，並將對責任人提起訴訟。」

通訊辦公室聲明中指出，政府還將密切協調資訊和通信技術部（DICT）、國家安全委員會（NSC）、國家網絡安全跨機構委員會（NCIAC）及相關私人部門合作，積極應對這些深度偽造的影片音檔，以及其他生成式AI內容的擴散和惡意使用。

社群媒體 AI

上一則

上任93分鐘就辭職 前偶像創日本戰後議員任期最短紀錄

下一則

環球小姐選美組織：沙烏地有望出現首位參賽佳麗

延伸閱讀

美在菲律賓部署戰斧飛彈 中軍事專家：威脅台灣與廣東

美在菲律賓部署戰斧飛彈 中軍事專家：威脅台灣與廣東
南海緊張升溫 中海警攔2菲船

南海緊張升溫 中海警攔2菲船
花蓮大地震／確保近16萬在台菲人安全 菲總統：心與台灣人民同在

花蓮大地震／確保近16萬在台菲人安全 菲總統：心與台灣人民同在
印尼準總統訪日會首相與防相 矢言強化防衛合作

印尼準總統訪日會首相與防相 矢言強化防衛合作

熱門新聞

東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08

超人氣

更多 >
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅
世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招
路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售