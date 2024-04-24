俄羅斯國防副部長被捕 主管工程涉收受可觀賄賂

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）昨天因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從莫斯科對烏克蘭開戰以來層級最高的貪腐案件之一。歐新社

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部 副部長伊凡諾夫昨天因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從莫斯科對烏克蘭 開戰以來層級最高的貪腐案件之一。

路透報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）在簡短聲明中指出，伊凡諾夫（Timur Ivanov）昨天深夜遭到拘留，正對他所涉案件展開調查。調查人員援引他受賄「規模特別龐大」的法規將他查辦。伊凡諾夫已擔任該職務8年。

已故在野領袖納瓦尼（Alexei Navalny）成立的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）2022年就曾指控伊凡諾夫和家族生活豪奢，不僅購置房產、進行豪華旅遊，服裝也出自設計師之手。

法新社報導，48歲的伊凡諾夫主管武裝部隊營造和採購業務。媒體報導，曾在戰爭中被猛烈轟炸的烏東遭占城市馬立波（Mariupol）大型重建工程就是由伊凡諾夫主管。

俄羅斯的通訊社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，伊凡諾夫被捕一事已呈報總統普亭（Vladimir Putin），國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）則於逮捕行動前先被通知。

「消息報」（Izvestia）今天引述消息人士報導，伊凡諾夫名下一些房產昨天深夜遭到當局搜索。有報導指出，若遭到定罪，他將面臨最高15年徒刑。

控制論和核能工業專家伊凡諾夫被「富比世」（Forbes）雜誌列為俄羅斯安全機構中數一數二富豪。

有俄媒刊登伊凡諾夫昨天稍早都還出席由蕭依古主持的國防部官員會議的照片。

報導指出，他很可能是自從俄羅斯2022年2月揮軍侵略烏克蘭以來，面臨這種指控的最高階官員。

2010年調任國防部前，伊凡諾夫曾在負責燃料和能源業務的公司及莫斯科州政府服務。他自2016年起擔任國防部副部長。

法新社報導，伊凡諾夫今天出庭時身穿制服，站在被告玻璃籠中。

法院指出，調查人員認為他「共謀犯罪」，於「為國防部執行承包及分包作業期間」，收受「形式為房地產、規模特別龐大的賄賂」。不過院方沒有提供進一步細節。

國營塔斯社（TASS）報導，法官裁定，至少6月23日前，伊凡諾夫都將遭到審前羈押。他將被關押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。