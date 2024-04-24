我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美援外3法、布林肯抵上海、反以學生在幹嘛？

不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

中央社日內瓦24日綜合外電報導

世界糧食計劃署一位官員今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）恐怕於未來6周內跨越糧食不安全、營養不良以及死亡率這3道「饑荒門檻」（famine thresholds）。

路透報導，世界糧食計劃署（World Food Programme）日內瓦辦事處主任西里（Gian Caro Cirri）說道，「我們正一天比一天更接近饑荒的情況」。

他還說：「有合理的證據顯示，未來6周即將跨過糧食不安全、營養不良以及死亡率這3道饑荒門檻。」

一份聯合國（United Nations）支援編寫的報告於3月公布，內容指出饑荒迫在眉睫，加薩走廊北部可能在5月之前就會發生，而且7月之前可能擴大至整個加薩走廊。

美國政府一名官員昨天說，加薩走廊發生饑荒的風險非常高，尤其是加薩北部。

西里是在「全球應對糧食危機網絡」（Global Network Against Food Crises）的報告發布會中，發表了前述談話。

該網絡由聯合國、世界銀行（World Bank）、歐盟（European Union）和美國等人道主義行動方所組成。

加薩 聯合國 歐盟

上一則

消息人士：烏克蘭安全局無人機襲擊俄國2儲油設施

下一則

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

延伸閱讀

美國會通過對以軍援後 以色列對加薩發動猛烈攻擊

美國會通過對以軍援後 以色列對加薩發動猛烈攻擊
美建加薩碼頭位置曝光 恐給以軍方便進攻拉法

美建加薩碼頭位置曝光 恐給以軍方便進攻拉法
加薩戰爭掀多所大學抗議潮 前因後果一次看

加薩戰爭掀多所大學抗議潮 前因後果一次看
以哈戰爭200天 外界憂以軍攻加薩南部、籲釋放人質

以哈戰爭200天 外界憂以軍攻加薩南部、籲釋放人質

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
巴西一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款。（截圖自X）

巴西女推叔叔遺體進銀行領貸款「扶頭抓筆」露餡 行員秒報警

2024-04-18 04:22
加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月傳出價值逾2200萬加幣（約新台幣5億元）、重達400公斤的金條失竊，時隔一年後警方宣布逮捕6嫌。(美聯社)

機場有內賊...加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

2024-04-19 23:35

超人氣

更多 >
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者