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涉為中國從事間諜活動 德國另類選擇黨議員助理被捕

中央社柏林23日綜合外電報導
德國另類選擇黨聯合主席Alice Weidel(左)與Tino Chrupalla針對間諜事件發表聲明。(歐新社)
德國另類選擇黨聯合主席Alice Weidel(左)與Tino Chrupalla針對間諜事件發表聲明。(歐新社)

德國聯邦檢察官辦公室今天表示，警方已逮捕1名極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany，簡稱AfD）議員助理，檢方稱他涉嫌為中國從事間諜活動，「案情十分嚴重」。

路透報導，根據德國檢方發布的聲明，犯嫌Jian G.是德國另類選擇黨議員克拉（Maximilian Krah）的手下，他被控向中國情報單位提供有關歐洲議會（European Parliament）的談判和決策資訊。

克拉是6月歐洲議會選舉的熱門候選人。

德國檢方表示，居住在比利時首都布魯塞爾（Brussels）和德國東部城市德勒斯登（Dresden）的Jian G.還在德國監視中國反對派人士。當局昨天已在德勒斯登將他逮捕，並搜查他的住處。

聲明指出：「他被指控為外國情報機構工作，情節十分嚴重。」

德國另類選擇黨發言人表示，這項消息「非常令人不安」。

「但由於我們目前沒有關於這起案件的進一步消息，我們必須靜待檢察官進一步調查。」

克拉和中國駐德大使館並未立即回應置評請求。

昨天還有另外3名德國公民被捕，他們涉嫌為中國國家安全部效力，把可供軍事用途的科技交給中方。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週訪問中國時，除了竭力要求中方保障德國企業能公平進入中國市場、提出侵犯智慧財產權的問題，也表達歐洲方面對於中國經濟政策及中國支持俄羅斯的擔憂。

德國 大使館 間諜

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