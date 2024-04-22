我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：妳指台灣？

華府智庫：北韓疑藉中國外包 為亞馬遜HBO製作動畫

中央社華盛頓22日綜合外電報導
加州娛樂公司Skybound為亞馬遜製作的原創動畫影集「無敵少俠」（Invincible）。（擷自IMDB）
加州娛樂公司Skybound為亞馬遜製作的原創動畫影集「無敵少俠」（Invincible）。（擷自IMDB）

美國華府智庫「北緯38度」今天公布的研究報告發現，儘管北韓受到國際制裁，為亞馬遜、HBO Max等西方企業巨擘製作人氣電視卡通的過程中，北韓動畫師可能也插一腳。

路透社報導，北緯38度（38 North）的研究員在一個北韓網路伺服器發現多份檔案，其中包含的動畫影片、書面指示和評註，似乎與外國工作室正在製作的動畫專案有關。

這些專案包括，加州娛樂公司Skybound（Skybound Entertainment）為亞馬遜（Amazon）製作的原創動畫影集「無敵少俠」（Invincible），以及馬里蘭州YouNeek工作室（YouNeek Studios）製作的超級英雄動畫「驚奇女孩伊亞努」（Iyanu, Child of Wonder，暫譯），這部動畫今年預計在影音串流平台HBO Max播出。

美國對北韓的制裁，禁止美國公民與北韓實體從事幾乎所有商業活動。

在谷歌（Google）旗下資安公司麥迪安（Mandiant）負責北韓事務的巴恩哈特（Michael Barnhart）與北緯38度合作，他表示，沒有跡象顯示西方企業知悉北韓公司可能參與其動畫製作，而這些安排似乎又涉及將工作轉包給中國。

根據報告，發現前述檔案後，兩名研究員持續監控北韓伺服器，並觀察其整個1月的流量。

報告指出，伺服器每天都會出現一批新檔案，內容通常包含中文編輯評註和指示，可能是動畫製作公司所寫，同時附上相關指示的韓文翻譯。

報告寫道：「這意味著有一名中間人負責在製作公司及動畫師之間傳達訊息。」

北韓首屈一指的動畫公司是位於首都平壤的「4月26日動畫工作室」（April 26 Animation Studio），又稱「SEK工作室」（SEK Studio），過去曾參與國際專案。2016年，美國財政部認定其為北韓國有企業並對它實施制裁。

報告提到，2021年及2022年，美國政府也對曾與SEK工作室合作、或為它擔任掮客的中國企業實施制裁。

在與麥迪安合作下，北緯38度的研究員檢視了北韓伺服器的存取紀錄，其中有3個IP位址是在中國。

這3個IP位址中，有兩個註冊於中國遼寧省，該省與北韓相鄰，當地有許多北韓經營的公司及北韓資訊科技（IT）工作者。

麥迪安的巴恩哈特告訴路透，他「相當確信」動畫合約是由一家顯然位於中國的幌子公司外包給北韓。

中國駐美國華府大使館聲稱北京恪守聯合國禁止與北韓貿易的禁令，但也指制裁無法解決北韓問題。北韓常駐聯合國代表團則沒有回應置評請求。

北韓 亞馬遜 華府

上一則

俄國稱攻下烏東村莊 烏軍情報首長：前線5月陷苦戰

下一則

因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武

延伸閱讀

北韓第7次核試時機 專家：可能在美大選前

北韓第7次核試時機 專家：可能在美大選前
美韓將領會晤之際 南韓：北韓發射數枚彈道飛彈

美韓將領會晤之際 南韓：北韓發射數枚彈道飛彈
今年第4次 北韓朝東海發射不明彈道飛彈

今年第4次 北韓朝東海發射不明彈道飛彈
學者：北韓認俄國比中國可靠 金正恩2024可望訪中

學者：北韓認俄國比中國可靠 金正恩2024可望訪中

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10

超人氣

更多 >
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己
神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅
NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工