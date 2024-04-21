全球貿易領先指標南韓4月出口表現不錯 Q2貿易擴大復甦

南韓4月頭20天對中國大陸出口成長9%，較三月同期有所改善。(美聯社)

從4月初步貿易數據來看，南韓 第2季出口頗有進展，經濟成長前景也更加樂觀。

據海關周一公布的數據，南韓4月頭20天的外銷金額較去年同期成長11.1%，進口增長6.1%，貿易呈現逆差26億美元。

南韓比大多數國家更早公布貿易數據，而且是全球主要高科技產品生產國，表現如何也成為全球商業趨勢的領先指標。

其中，半導體出口較去年同期成長43%，繼續引領南韓出口成長。

滙豐銀行亞洲區首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）發布報告說：「對於部分生產商和經濟體來說，AI相關硬體需求激增，帶動出口增長。如今，貿易復甦正在擴大。」

半導體的需求固然是南韓出口成長的主要動力來源，但更大的問題是跨越全球供應鏈 的其他企業以及中國大陸經濟的表現。

海關數據顯示，4月頭20天對中國大陸出口成長9%，較三月同期有所改善，而對美國外銷則增長22.8%。

上周，受到聯準會（Fed）降息 預期減退和中東局勢緊張的影響，韓元一度觸及每美元1,400韓元的重要心理水準。

韓元走弱可能有助於提升出口業者的收益，但對於依賴進口原材料生產產品的業者來說，則構成挑戰，且可能加劇國內通膨問題。