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以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹 控煽動及聲援恐怖組織

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列警方逮捕薩巴赫‧哈尼雅，圖為以色列警方隨身攝影機錄下的畫面。(路透)
以色列警方逮捕薩巴赫‧哈尼雅，圖為以色列警方隨身攝影機錄下的畫面。(路透)

以色列國家檢察官辦公室今天以煽動及聲援恐怖組織罪名，起訴巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」領袖哈尼雅的胞妹，據稱她曾讚揚哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲。

路透報導，57歲的薩巴赫‧哈尼雅（Sabah al-Salem Haniyeh）住在以色列南部城鎮特謝瓦（Tel Sheva）。如同其他哈瑪斯（Hamas）官員，她的兄長哈尼雅（Ismail Haniyeh）是以卡達為根據地進行活動。

以色列司法部表示，薩巴赫‧哈尼雅本月1日被捕後便一直遭到拘留。她的律師並未立即就此事發表評論。

根據起訴書，哈瑪斯去年10月7日在以色列南部大開殺戒後幾日，薩巴赫‧哈尼雅對包括兄長在內的十幾人發送訊息，讚揚哈瑪斯越境突襲以色列，並呼籲展開更多「屠殺」行動。

起訴書提到她其中一則訊息寫道：「哦真主啊，清點他們、殺了他們，不要留下任何一人，哦真主啊。」

哈瑪斯在去年10月7日的襲擊中，殺害約1200名以色列及外國公民，引發以哈戰爭。根據哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部，迄今有超過3萬4000位巴勒斯坦人在戰爭中喪命。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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