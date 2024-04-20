日2架海鷹直升機疑相撞墜毀 1死7失蹤 同機型全面停止訓練

日本海上自衛隊2架「SH60K」海鷹直升機20日晚間失聯，推斷已經墜海，目前造成1人死亡、7人失蹤。(截圖自YouTube）

日本 防衛省21日證實，海上自衛隊2架「SH60K」海鷹直升機20日晚間接連失聯，推斷已經墜海，目前造成1人死亡、7人失蹤。防衛省初步判斷肇事原因可能是2機相撞，稍早已宣布暫時停止同機型直升機的所有飛行訓練。

2架SH60K海鷹直升機20日在伊豆諸島「鳥島」東方海域執行夜間反潛訓練，其中一架直升機於晚間10時38分突然斷訊，並在10時38分發出緊急訊號；另外一架直升機則在晚間11時4分確定失聯。

2機一共載有8人，目前已尋獲1人，經搶救後宣告不治，其餘7人仍生死未卜，周邊也打撈到疑似部分機體。

共同網報導，日本防衛大臣木原稔21日在記者會透露，當局在事發地點附近回收2架直升機飛行紀錄器，「我們認為發生碰撞的可能性很高」，自衛隊仍在全力搜救，同型號直升機也「已經暫停訓練飛行」。

2架直升機分別屬於長崎縣大村空軍基地、德島縣小松島空軍基地。

海上自衛隊仍在調查失事原因，當時附近沒有其他國家的飛機或船隻，已經「排除與他國有關」。

根據日本氣象廳資訊，20日晚間伊豆群島與小笠原島周邊也沒有發布氣象注意報或警報。

當時，該區域被高氣壓籠罩，衛星影像顯示鳥島周圍可能有雲層，但由於鳥島跟小笠原群島之間沒有氣象雷達，因此不確定是否下雨。