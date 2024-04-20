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以色列極右派戰鷹部長「一字推文」暗示襲擊伊朗挨轟

編譯周辰陽／即時報導
耶路撒冷1月28日舉行了一場大會，呼籲在巴勒斯坦加薩走廊與以色列占領的約旦河西岸北部建立屯墾區，以色列國家安全部長本．格維出席時發表講話。路透
耶路撒冷1月28日舉行了一場大會，呼籲在巴勒斯坦加薩走廊與以色列占領的約旦河西岸北部建立屯墾區，以色列國家安全部長本．格維出席時發表講話。路透

以色列19日傳出襲擊伊朗伊斯法罕省的空軍基地後，儘管雙方跟美國似乎都有意讓局勢降溫，但以國的國家安全部長本．格維（Itamar Ben Gvir）當天卻上網發了「一字」推文，暗示台拉維夫就是幕後主使，引來了以國內部的嚴厲指責，抨擊他危害了對伊朗戰略。

以色列時報與英國每日電訊報報導，身為內唐亞胡總理執政聯盟一員兼政壇極右派的戰鷹，本．格維上社群媒體「X」（推特），寫下了希伯來文的一個俚語。

據報導，這個詞從字面上翻譯為「稻草人」，用在此處暗示以國策畫了此事，但行動「軟弱」。

以色列尚未正式評論19日的攻擊行動，本．格維則成了唯一一位公開談到此事的政府成員，並很快就因評論同時確認與破壞攻擊行動而迅速激起了政壇盟友與敵人的怒火。

根據報導，跟內唐亞胡總理關係密切的不具名總理辦公室官員向媒體放話，稱本．格維「過去和現在都幼稚，並且跟任何討論無關」，還指責他對國家安全造成了廣泛的破壞。伊朗的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）也轉發了推文，並指「就連以色列當局也在嘲諷自己」。

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）上「X」開炮，「從來沒有一位安全內閣裡的部長對國家的安全、形象和國際地位造成了如此嚴重的破壞。從德黑蘭到華府，本．格維以一條不可原諒的一字推文，成功嘲笑與羞辱以色列」。他寫道，「任何其他總理今天早上都會把他趕出內閣」。

以色列時報指出，以軍眾所周知拒絕為空襲在內的某些敏感國外行動承擔責任，這是戰略的一環，意在避免迫使受損害一方覺得，似乎必須回擊以挽回顏面。

以國學者暨地緣政治Podcast主持人本以法連（Shaiel Ben-Ephraim）指出，本．格維「證實與嘲笑以方行動，他透過此舉破壞了以色列的威懾力，對一位部長是絕對的丟臉」。

以色列 伊朗 社群媒體

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