吹哨者：中國行賄聯合國官員 台灣邦交國也成受害者

紐約聯合國總部。（美聯社）

英國國會取得的書面證詞顯示，中國對聯合國 官員行賄以獲「特殊優惠」，且在中國的要求下，與台灣有外交關係的國家，無法獲得某些聯合國的資金。

英國國會下議院外交委員會（Foreign Affairs Committee）公布其在多邊體系下之國際關係調查當中獲得的書面證詞。

在書面證詞中，聯合國人權事務高級專員公署（Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR ）員工、吹哨者芮里（Emma Reilly）聲稱，OHCHR正提供「危險的好處」給中國，且「這些好處，是中國政府大規模利用聯合國為其國家利益服務的一部分」。她的證詞聲稱「聯合國掩飾了其給中國的特殊優惠」。

芮里聲稱，「在為期兩年的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）談判期間，北京方面對監督談判進行、且對最終文本具重大影響力的聯合國大會（General Assembly）連續兩屆主席行賄」。她聲稱，中國「對聯合國機構開出一項秘密條件，即該國提供的資金，不得使用於與台灣有外交關係的國家」。

她的書面證詞，包括指控「OHCHR人權理事會辦公室一名法國籍負責人，事先把計畫要參與人權理事會會議的人權人士之資訊，秘密地提供給中國。」證詞提到「聯合國各級官員以政策為由，刻意對包括英國代表團在內的成員國撒謊，在這些成員國不知情，或未經他們同意的情況下，把包括英國公民和居民在內各國民眾的姓名提供給中國。」

她的證詞稱，「在聯合國秘書處事先把非政府組織代表名單提供給中國的情況下，代表們通報說，有中國警察探訪其家人，他們被迫打電話給這些代表，要求代表們不要再宣揚其理念，也有人被捕，或在會議期間遭軟禁、失蹤、無故遭判長期監禁、遭受酷刑等情況發生，甚至有維吾爾人被關進集中營。」她聲稱，「在某些情況下，他們的家人會在被拘留的期間喪命。至少有1個案例，是1個在中國名單上的人，只因參加了一次場邊活動，就在回到中國後遭拘留，並在被關的期間死亡。」她指出，「至少在1個案例中，中國政府通過國際刑警組織（Interpol）針對1名非政府組織代表發布紅色通緝令。」

芮里提到，「（聯合國）秘書長也做了自我審查，…他表示，有關我的案子，任何解決方案都是『有困難的』；這顯示了我的報告所示，那些是給中國的好處」。

證詞當中也包括聲稱「世界衛生組織（WHO）和聯合國環境規劃署（UNEP）針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源的報告經過編輯，以減少提及病毒是由實驗室外洩的可能性。」

證詞還包括英國「外交、國協及發展部」（Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO）提交的資料。FCDO的證詞顯示，中國正努力「塑造多邊體系，使其更加符合以國家為中心的威權世界觀。」至於俄羅斯 ，FCDO表示，俄羅斯「在整個多邊體系中，主要扮演破壞者的角色」。在討論孤立國家參與多邊體系時，FCDO稱，「伊朗 利用其在聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）中的地位，來破壞和阻止其遵守法律義務，並經常參與多邊選舉。 」

在4月16日下午2時，下議院外交委員會針對本調查首次舉行檢視證詞的會議，聽取吹哨者芮里和包括馬洛克-布朗（Lord Malloch-Brown）在內的其他專家證人的證詞。

外交委員會得出的結論是，獨裁的國家正試圖積極地拉攏具有重要戰略意義的多邊組織，並從根本上重新定義其創始的原則。