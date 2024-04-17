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英國外相卡麥隆：以色列已決定報復伊朗

中央社耶路撒冷/開羅17日綜合外電報導
英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。歐新社
英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。歐新社

正在訪問以色列的英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）今天表示，以色列顯然已經決定對伊朗的飛彈和無人機攻擊進行報復。

路透社報導，伊朗於13日夜間以數百枚飛彈和無人機發動襲擊，有別於過去數十年的代理人衝突，這是伊朗首度直接對以色列發動攻擊。世界大國正在努力防止中東爆發更大規模的衝突。

以色列據稱於4月1日對伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）使館區發動空襲，造成2名將領和數名伊朗軍官死亡，因此伊朗以這次襲擊作為回應。

伊朗13日發射的飛彈和無人機大部分都被以色列及其盟友擊落，沒有導致人員死亡，僅造成輕微損失。不過以色列表示，為維護自身威懾力，必須進行報復。伊朗方面則認為，事件已結束，但若以色列採取行動將會還手。

卡麥隆稍早在訪問耶路撒冷時告訴媒體記者：「顯然以色列正在決定採取行動，我們希望他們這樣做的時候能儘量避免讓事態惡化。」

華府和其他西方國家希望對伊朗採取的新經濟制裁有助於說服以色列限縮報復範圍。七大工業國集團（G7）本週將在義大利舉行會議，卡麥隆說，英國希望看到G7實施協調一致的制裁。

他說：「G7需要對他們發出毫不含糊的訊息。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天透過聲明表示，華府正準備在未來幾天對伊朗飛彈和無人機計畫實施新的制裁，期待盟國能跟進。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

伊朗 以色列 G7

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