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杜伯斯基：伊朗攻擊以色列等同針對所有民主國家

中央社台北15日電
台總統蔡英文接見「以色列國會議員訪問團」，歡迎以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）。(圖／台總統府提供)
台總統蔡英文接見「以色列國會議員訪問團」，歡迎以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）。(圖／台總統府提供)

以色列伊朗以無人機、飛彈攻擊，以色列國會友台小組主席杜伯斯基今天表示，這並非僅針對以色列的攻擊，而是針對所有民主自由國家的攻擊，因此希望以色列和台灣能增加合作，為世界帶來和平。

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率團訪台期間，伊朗透過無人機、導彈攻擊以色列，以色列駐台代表處下午召開臨時記者會，杜伯斯基、議員畢斯姆斯（Boaz Bismuth）、議員貝里阿克（Vladimir Beliak）、議員莎法蒂-哈卡夫（Matti Sarfatti-Harcavi）出席。

杜伯斯基表示，去年10月7日，被伊朗資助的哈瑪斯殺死超過1100名無辜兒童、婦女、老人，此次發射超過300枚包含彈道及巡弋飛彈，但以色列成功攔截幾乎所有彈藥。

杜伯斯基指出，在此次攻擊事件中區分善惡是很容易的，伊朗教導民眾要為真主而死、要殺死他人；但以色列教導小孩，要提倡和平。以色列不是僅面對來自伊朗攻擊，而是還有飛彈從伊拉克、葉門、黎巴嫩、敘利亞、及加薩走廊飛來，因此這並非僅針對以色列的攻擊，而是針對所有民主自由國家的攻擊。

杜伯斯基也特別感謝台灣的支持，包含今天拜會總統蔡英文時，蔡總統傳遞友善的訊息。杜伯斯基提到，「在哈瑪斯10月7日攻擊以色列時，台灣是所有最早給以色列慰問的其中國家之一，我們一直記得；而昨天，台灣也率先給予慰問」。

杜伯斯基因此希望以色列和台灣能增加合作，為世界帶來和平。

畢斯姆斯提到，不管是10月7日或昨天的攻擊，很多國家都忘記以色列是被侵略、而非侵略者。在以色列，不管你是什麼政黨，在面對現在的挑戰，以色列政黨均聯合起來。他也表示，非常高興加入此次訪團，因為這是他最早獲得安慰、同情心的地方之一。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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