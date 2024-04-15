我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：「真實社群」股價暴跌 川粉視為信仰考驗

美媒：特斯拉擬全球裁員10%

緬甸叛軍發動火箭砲攻擊 釀4死、12傷

中央社仰光15日綜合外電報導
緬甸軍政府官員表示，由反叛組織發動的火箭砲攻擊共造成4人死亡、12人受傷。(路透)
緬甸軍政府官員表示，由反叛組織發動的火箭砲攻擊共造成4人死亡、12人受傷。(路透)

緬甸軍政府官員今天表示，由反叛組織發動的火箭砲攻擊共造成4人死亡、12人受傷，傷者包括軍政府頂尖軍校的學生。

法新社報導，面對持續升級的武裝叛變行動，軍政府正竭力維持對國家的控制。軍政府指控，今天在中部城鎮彬烏倫（Pyin Oo Lwin）發生的事件是針對平民的攻擊行動。

軍政府表示，來自當地「人民防衛部隊」（People's Defence Force）的成員昨晚「隨機發射」11枚火箭砲，擊中醫院、寺院和旅館。「人民防衛部隊」擁有緬甸民主派人士成立的平行政府「全國團結政府」（National Unity Government）支持。

軍政府指出，死者包括2名僧侶。

彬烏倫位於中部城市瓦城（Mandalay）附近，英國殖民時期是個山間避暑小鎮，現為「國防學院」（Defence Services Academy）所在地。

國防學院相當於美國西點軍校（West Point）或英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）證實， 國防學院有3名學生在攻擊中受傷。

瓦城人民防衛部隊發言人宣稱，這次攻擊是由他們的戰士發動，並表示他們的目標就是這所軍校。

緬甸 皇家 西點軍校

上一則

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

延伸閱讀

中緬聯手打擊詐騙 在緬北逮807人遣返回國

中緬聯手打擊詐騙 在緬北逮807人遣返回國
緬甸聯手中國打擊跨境詐騙 逮捕800多名嫌疑犯

緬甸聯手中國打擊跨境詐騙 逮捕800多名嫌疑犯
解放軍宣布 2日起在中緬邊境舉行實兵實彈演習

解放軍宣布 2日起在中緬邊境舉行實兵實彈演習
紐約緬甸華僑聯誼會 歡慶龍年暨48周年

紐約緬甸華僑聯誼會 歡慶龍年暨48周年

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌