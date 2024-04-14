以色列稱一網打盡 攔截所有伊朗無人機及巡弋飛彈

以色列總理內唐亞胡（左三）14日在以國遭遇伊朗襲擊後，首度於社群媒體X發聲，說明「我們將團結取勝」。 圖為以色列戰時內閣當日在特拉維夫緊急召開會議。(新華社)

美國有線廣播公司（CNN）和紐約時報報導，以色列 國防軍表示，來自伊朗 超過300個發射物約有99%都被攔截，所有巡弋飛彈和無人機通通在進入以色列領空前被一網打盡，僅「少量」彈道飛彈 墜落以色列領土，以色列總理內唐亞胡也在遇襲後，首度於社群媒體X向人民喊話。

以色列軍方發言人哈加里表示，伊朗出動約170架無人機，發射超過30枚巡弋飛彈和120多枚彈道飛彈，所有伊朗巡弋飛彈和無人機通通在進入以色列領空前被攔截，僅有「少量」彈道飛彈突破防禦系統墜落以色列領土。

部分彈道飛彈擊中以色列南部內巴蒂姆空軍基地（Nevatim Airbase），僅造成小規模的結構損傷，基地依舊正常運作與執行任務，軍機使用一切如常。

哈加里提到，部分瞄準以色列的武器來自伊拉克和葉門。

在伊朗襲擊以色列之後，以色列總理內唐亞胡首度在社群媒體X發文向人民喊話，「我們攔截了，我們擋住了，我們將團結取勝」。

另外，根據以色列南部索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），院方一共收治了12名傷者，其中1名7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中受到重傷，接受手術後正在加護病房；另外8人因飛彈碎片或避難時受到輕傷，另有3人則是恐慌發作因而送醫。