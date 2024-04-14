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聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

伊朗空襲以色列 當地華人：一開始還以為是放煙花

記者謝守真／即時報導
圖為14日凌晨在耶路撒冷上空拍攝的以色列「鐵穹」防空系統啟動攔截的畫面。（新華社）
圖為14日凌晨在耶路撒冷上空拍攝的以色列「鐵穹」防空系統啟動攔截的畫面。（新華社）

伊朗當地時間4月13日深夜對以色列發動大規模導彈和無人機報復攻擊。美國白宮隨後對此表示，這起攻擊可能持續數小時，美國總統拜登也在收到消息後緊急收假返回白宮。中國媒體指出，有外派至以色列工作的華人透露，飛彈剛開始襲來時，周圍響起急促的警報聲，並稱「當時一下子腿就軟了」。

據湖北日報集團旗下《極目新聞》，一名外派至以色列工作的華人甄林（化名）拿起當下拍攝的情形指出，「之前根本沒見過這些，有幾個當地華人還跑出來看是不是『煙花』，但也有人躲到了防空隧道裡面。雖然後來看到導彈被攔截了，但還是心慌。」他心有餘悸表示，出門在外才體會到，中國「是真的太安全了」。

甄林進一步稱，以色列當地管理人員在空襲之前就已經向其所屬公司的駐以色列機構發出預警聲明，指「第一批無人機將在一小時內抵達以色列。此外，伊朗還宣布發射巡航導彈（巡弋飛彈）和彈道導彈（彈道飛彈）。我們所有的管理人員，請確保您所負責的中國團隊靠近保護區。」

稍早前，中國駐以色列使館再次提醒在以大陸公民密切跟蹤當地安全形勢和使館發出的安全提醒，時刻繃緊安全防範這根弦，堅持非必要不外出，堅決避免前往高風險地區和敏感地點，切實增強安全意識、克服麻痺思想，加強安全防範，確保安全。

與此同時，中國外交部領事司也於其微信公眾號「領事直通車」發出消息，提醒中國公民謹慎前往伊朗。中國駐伊朗使館也提醒中國大陸公民密切關注地區局勢發展，近期謹慎前往伊朗，已在當地的中國大陸公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備。

極目新聞指出，有外派至以色列工作的華人透露，飛彈剛開始襲來時，周圍響起急促的警報...
極目新聞指出，有外派至以色列工作的華人透露，飛彈剛開始襲來時，周圍響起急促的警報聲，「當時一下子腿就軟了」。（取材自極目新聞）

以色列 伊朗 華人

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