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雪梨商場攻擊案6死凶嫌遭擊斃 澳總理：員警是英雄

中央社雪梨13日綜合外電報導
澳洲大城雪梨一座購物商場今天發生歹徒持刀攻擊事件，多人遭到刺傷。圖為案發現場。(路透)
澳洲大城雪梨一座購物商場今天發生歹徒持刀攻擊事件，多人遭到刺傷。圖為案發現場。(路透)

澳洲大城雪梨一座購物商場今天發生歹徒持刀攻擊事件，多人遭到刺傷，包括一名9個月大嬰兒，6人因此死亡。凶嫌已遭警方擊斃。

路透社報導，警方表示，在雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）持刀攻擊購物人潮的歹徒，遭到一名員警擊斃。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳廳長韋柏（Karen Webb）在記者會上說，遇害的6人中有5名女性，遭刺傷的8人中則包括一名9個月大的嬰兒。

警方表示，這名嬰兒正在接受手術。英國廣播公司（BBC）引述澳洲媒體報導，嬰兒的母親是6位死者之一。

韋柏還說，警方現階段不認為這是一起和恐怖攻擊有關的事件。

BBC報導，當局表示凶嫌是一名40歲男子，但身份尚待正式確認。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會上說：「這是一起駭人的暴力行為，無差別攻擊在一個平凡週六逛街購物的無辜民眾。」

艾班尼斯尚無法提供凶手犯案確切動機，但他讚揚勇敢對抗歹徒並將對方制伏的這名女警。「她絕對是一位英雄。她透過她的行動救了人命，這點毋庸置疑。」

澳洲警方表示，接近下午4時，救難單位獲報有人遭刺傷，隨後趕赴現場。

25歲的辛赫（Ayush Singh）當時在這座購物中心內的一家咖啡廳工作，他目睹歹徒持刀攻擊，然後聽到警方抵達後響起的槍聲。

他告訴路透社：「我看到持刀男子奔跑追逐民眾。他經過我身旁後不久，我聽到2或3聲槍響，然後這名男子被擊斃。」

辛赫還說：「我周遭的人都嚇壞了，當中有幾位年長女性，我協助她們躲入咖啡廳內一個安全地方。」

另外2名目擊者也表示聽到槍響。其中一人說：「大家奔跑逃出購物中心後，甚至過了20分鐘我還看到特勤小組的人在周圍街道地毯式搜索。」

另一人表示，他看到一名女子趴在地上躲進一家珠寶店。

一位未透露姓名的目擊男子向澳洲廣播公司（ABC）描述員警朝凶嫌開槍情況。「她若是沒朝他開槍，他還會繼續攻擊，他在濫殺。」

這名男子表示，開槍女警還上前幫凶手進行心肺復甦術（CPR）。「他持一把大刀，看起來像是大開殺戒。」

警方表示，調查工作仍在進行，事發購物中心明天將繼續關閉。

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