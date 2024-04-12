善用動物印花打造狂野女性 設計師Roberto Cavalli辭世

以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前辭世。(路透)

從1970年代發跡，以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利 設計師Roberto Cavalli在日前以高齡83歲辭世，讓許多人震驚與傷心，並感嘆一個時代的象徵也結束了。

Roberto Cavalli曾說，「有時候女性都會害怕展現性感的一面，但同時也應該知道有時候一條裙子足以改變她的人生」，可知他對於如何透過服裝展現女性魅力，有自己的獨到之處。Roberto Cavalli特別愛用動物紋路結合飄逸奢華材質來為女性量身打造狂野又性感的造型，這與他熱愛女色、派對的天性有關。這樣的服裝風格也吸引了像是超模Kate Moss、流行樂天后凱莉米洛等人的喜愛。