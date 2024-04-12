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善用動物印花打造狂野女性 設計師Roberto Cavalli辭世

記者曾智緯／即時報導
以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前辭世。(路透)
以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前辭世。(路透)

從1970年代發跡，以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前以高齡83歲辭世，讓許多人震驚與傷心，並感嘆一個時代的象徵也結束了。

Roberto Cavalli曾說，「有時候女性都會害怕展現性感的一面，但同時也應該知道有時候一條裙子足以改變她的人生」，可知他對於如何透過服裝展現女性魅力，有自己的獨到之處。Roberto Cavalli特別愛用動物紋路結合飄逸奢華材質來為女性量身打造狂野又性感的造型，這與他熱愛女色、派對的天性有關。這樣的服裝風格也吸引了像是超模Kate Moss、流行樂天后凱莉米洛等人的喜愛。

雖然自2015年3月時，Roberto Cavalli就宣布交出自己同名時裝品牌的設計兵符，並賣出將近九成的股份，來享受退休生活。近年也鮮少出現在媒體鏡頭前，不過Roberto Cavalli所營造出來的強烈視覺風格，仍舊深植人心；目前擔任品牌創意總監的Fausto Puglisi對於創辦人的離世，也在社交媒體貼文中提到「你的名字將繼續存在，成為其他人，尤其是我的靈感燈塔」。

Roberto Cavalli以狂野風格與善用動物印花聞名。(歐新社)
Roberto Cavalli以狂野風格與善用動物印花聞名。(歐新社)
以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前以...
以狂野風格與善用動物印花聞名的義大利設計師Roberto Cavalli在日前以高齡83歲辭世。圖／美聯社

義大利 退休

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