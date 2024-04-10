齋戒月結束 埃及穆斯林以傳統習俗喜迎開齋節

埃及人在齋戒月期間，通常會以阿拉伯式花紋加上幾何圖案的五彩畫布裝飾住家。中央社

埃及穆斯林一年一度齋戒月盛事已在9日當地日落時間正式結束，民眾以豐盛的開齋飯喜迎3天開齋節慶，並以歡樂慶祝或旅遊活動展開後續5天開齋節假期。

據埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及負責頒布伊斯蘭教法令的「伊斯蘭法制委員會」（Dar Al-Ifta）已於8日日落時間，宣布今年宗教意義上的開齋節自9日當地日落時間下午6時19分（美東9日晚上0時19分）開始。

伊斯蘭曆每月天數是29天或30天，取決於每月的「新月」（即無光的月亮）月相。開齋節第一天即是伊斯蘭曆10月（Shawwal）的第一天。「伊斯蘭法制委員會」宗教法學家會在每年齋戒月（伊斯蘭曆9月）的第29天（今年為4月8日）日落，以觀測是否出現新月月相以確認開齋節正確日期。

開齋節在阿拉伯語稱為Eid al-fitr，在埃及也簡稱Eid，意即慶典之意，是伊斯蘭教一年中最重要節日，相當於亞洲華人 的農曆新年。開齋節慶祝活動通常持續3天。

清真寺在埃及四處林立。埃及穆斯林傳統上會在開齋節第一天日出後，前往住家附近清真寺或露天場所進行開齋節集體祈禱，標誌齋戒月已結束，且自己已完成齋戒月功課。今年埃及開齋節祈禱開始時間為當地時間10日凌晨5點59分。

埃及在齋戒月期間通常會以阿拉伯式花紋（arabesque）加上幾何圖案的五彩畫布，以及埃及燈籠（Fanous）裝飾住家和街道，象徵伊斯蘭曆聖月（第9個月份）豐富的文化遺產和精神意義。而這些充滿儀式感、披掛在牆上或鋪擺在桌上的裝飾性畫布及燈籠也會在開齋節後逐漸移除。

埃及人在傳統上擁有濃厚的家庭觀念，每週五（埃及週末假期為週五和週六）是約定俗成的家庭日，通常會儘量與家人共享寶貴的週五午餐時間（一般在下午3、4時），除此之外，開齋節即是埃及人與親友透過開齋飯增加交流連結的最重要時刻，類似台灣的年夜飯。

開齋節熱鬧氣氛會在齋戒月結束當日、開齋飯開動那一瞬間達到頂點，因為美食是埃及人開齋節慶祝活動的核心。大家在開齋時間一到，即先互道Eid Mubarak（開齋節吉慶）做為慶祝齋戒月結束的問候語。喜好甜食的埃及人也會在飯後，準備許多埃及式中東甜點與家人親友共享。埃及最傳統的開齋節甜點有kahk（白糖霜餅）和maamoul（椰棗餡餅）。

埃及民眾也會透過當地使用率最高的社群媒體 「臉書 」（Facebook）和即時通訊軟體WhatsApp，向親友發送開齋節慶問候語。

埃及慶祝開齋節的傳統，除在開齋節當天早上參加集體禱告外，最令小朋友感到期待和興奮是穿上家長準備的新衣服和拿「埃迪亞紅包」（Eidiya）。在阿拉伯傳統中，Eidiya是由長輩在開齋節和宰牲節兩大節慶時餽贈給兒童或晚輩的金錢（有時以禮物代替）。此外，開羅民眾通常會在這個長假期，安排往北邊地中海或南邊紅海度假。

齋戒月的另一個用意是體會窮人之苦。因此開齋節除傳播歡樂外，穆斯林在齋戒月和開齋節期間，會更加展現扶困濟貧的奉獻精神，向有需要的人伸出援手。多數埃及人會在齋戒月和開齋節捐獻更多金錢給窮人，或為家中服務的傭人或門房準備「埃迪亞紅包」犒賞金。