我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭美國海關監禁17小時 台金曲女星：他們說我是罪犯

丟臉丟到國外 黃子佼醜聞登上BBC 衝點閱榜第2名

無視美國譴責 以色列在穆斯林開齋節照常轟炸加薩

中央社加薩走廊10日綜合外電報導
在穆斯林慶祝象徵聖潔月份齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色列今天照常轟炸加薩走廊。圖為一位巴勒斯坦婦女10日在加薩走廊探訪衝突中犧牲民眾的墓地。（路透）
在穆斯林慶祝象徵聖潔月份齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色列今天照常轟炸加薩走廊。圖為一位巴勒斯坦婦女10日在加薩走廊探訪衝突中犧牲民眾的墓地。（路透）

在穆斯林慶祝象徵聖潔月份齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色列今天照常轟炸加薩走廊，無視美國總統拜登先前將以國的戰爭方式稱為「錯誤」。

法新社報導，今天是開齋節（Eid al-Fitr）假期第1天，巴勒斯坦民眾清晨聚集在加薩廢墟中早禱。自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突擊以色列以來，加薩已受到戰爭摧殘長達6個多月。

有數以千計民眾湧向艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），前來禮拜的護理師阿布德（Rawan Abd）說：「這是有史以來最悲傷的開齋節…你可以在人們臉上看見悲傷。」這座清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城。

前來伊斯蘭第3大聖地艾格撒清真寺禮拜的阿布德表示：「通常我們來艾格撒清真寺是為了慶祝，但今年我們來此只為了彼此扶持。」這個清真寺位址也被猶太人尊稱為聖殿山（Temple Mount）。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）之前矢言絕不放棄摧毀哈瑪斯和帶回人質的行動，隔天以軍繼續對加薩展開戰鬥行動和空襲。

內唐亞胡堅稱，「世界上沒有任何力量」能阻止以色列進軍加薩最南端的城市拉法（Rafah）。這座城市現已擠滿流離失所的巴勒斯坦民眾。

內唐亞胡這項威脅舉措，適逢美國、埃及和卡達調停者在開羅磋商休戰和釋放人質的協議。

拜登對內唐亞胡的鷹派做法感到益發沮喪，並對這場造成大量平民傷亡和廣泛痛苦的戰爭，提出他到目前為止最嚴厲的批評。

拜登在上周錄製、並於昨天晚上播出的訪談中，對美國西班牙語電視台環球電視台（Univision）說：「我認為他（內唐亞胡）正在做的事是個錯誤，我不同意他的做法。」

加薩 以色列 拜登

上一則

美國小型無人機又貴又難用 烏克蘭轉向中製替代品

延伸閱讀

以色列在加薩走廊實施種族滅絕？美防長：沒看到任何證據

以色列在加薩走廊實施種族滅絕？美防長：沒看到任何證據
拜登再批內唐亞胡「加薩政策犯錯」 呼籲以色列下令停火

拜登再批內唐亞胡「加薩政策犯錯」 呼籲以色列下令停火
競選團隊成員藉川普攻拜登 小甘迺迪速切割

競選團隊成員藉川普攻拜登 小甘迺迪速切割
以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

熱門新聞

尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15
泰國4日稍早發生海上渡輪失火事故，驚慌的乘客當時急忙跳海逃生。(截取自AP YouTube影片)

泰國渡輪海上失火 乘客倉皇跳海逃生 船上108人均平安獲救

2024-04-05 07:50
俄羅斯入侵烏克蘭已經超過兩年，戰爭並沒有結束的跡象。烏克蘭與西方國家官員認為，澤倫斯基總統基本上陷入困境。資料照片。(烏克蘭總統府新聞處)

收復國土可能性日益渺茫 華郵：澤倫斯基陷入困境

2024-04-06 08:50
圖為「北歐綠色郵報」的社長、主編陳雪霏。（取自北歐綠色郵報網）

中國籍記者被控「威脅國家安全」遭瑞典驅逐 恐衝擊兩國關係

2024-04-09 09:33

超人氣

更多 >
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身

4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡
等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路