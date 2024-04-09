以哈戰爭滿半年 埃及扮演休戰談判要角

各國代表在開羅進行以哈停火協商。(歐新社)

以哈戰爭持續半年，世界各國對此戰爭各有不同觀點，美國、以色列 等各方7日在開羅展開新一輪休戰談判。從地緣關係、歷史背景和與以色列、哈瑪斯 的關係來看，參與談判的埃及扮演要角，攸關戰事發展。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，哈瑪斯代表團和以色列代表在7日抵達開羅，參與當日由埃及、卡達和美國共同協調的新一輪加薩 停火談判。報導稱各方會在兩天後回到開羅繼續協商並敲定停火協議。

以色列「國土報」（Haaretz）分析，對埃及來說，基於以、埃和加薩走廊（Gaza Strip）之間的地緣關係，埃及在以哈停火談判中的作用事關國家安全。因為埃及擔心，加薩走廊南部一旦燃起戰火，將造成大批加薩人往埃及逃難的嚴重後果。因此埃及除了加強邊境防務，嚴防加薩人潮湧入外，也在可為埃及贏得聲譽的調停外交上下功夫。

從歷史上來看，以色列在1948年立國後，旋與周邊中東各國陸續發生5次以阿戰爭，而埃及是第一個與以色列和解的國家，並在1979年與以色列簽訂「和平協議」，為以埃兩國日後的外交關係奠定良好基礎。埃在44年來透過外交與經貿交流，也和以色列產生信任感。

從哈瑪斯的角度來看，巴勒斯坦人與埃及人同文同種，且哈瑪斯對埃及抱著開放加薩走廊邊境的期待，因為自2007年哈瑪斯挫敗巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）開始統治加薩走廊以來，以埃兩國即對加薩走廊邊境實施封鎖。

此外，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）為打擊出現在埃及西奈半島北部的聖戰組織成員，埃及和以色列進一步深化情治系統合作；哈瑪斯也願意與埃及達成某種程度的協議。

這些歷史背景因素都為埃及增加調停的籌碼，也讓埃及在以巴過去40年的衝突中總是扮演重要的調停角色。

針對此次的停火談判重啟，金字塔報指出，因為以色列在加薩地區殺害非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名志工，在國際上引發強烈遣責，迫使這次以哈開羅談判加速進展。

根據「以色列時報」（Times of Israel）報導，以色列在7日已從加薩走廊南部撤出所有部隊，只留下第933納哈爾（Nahal）旅來保衛扎里姆走廊（Netzarim Corridor）猶太屯墾區。