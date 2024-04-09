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加薩戰火持續 土耳其對以色列實施貿易管制

中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導
土耳其外交部長費丹誓言要報復以色列。(歐新社資料照)
土耳其外交部長費丹誓言要報復以色列。(歐新社資料照)

土耳其表示，將從今天起對以色列實施貿易管制，包括水泥和鋼鐵建築材料在內的各種產品，直至以色列宣布停火為止。

法新社報導，土耳其指控以色列阻止其嘗試向加薩空投物資一天後，宣布推出這項新措施。

土耳其貿易部在社群媒體宣布：「這個決定將持續有效，直到以色列立即宣布停火、並允許充分和不間斷的人道主義救援進入加薩。」

貿易部附上一份54種出口限制產品的清單。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）昨天誓言要報復以色列，因為以色列阻止土耳其空軍向加薩空投救援物資，並強調稱將「逐步」和「毫不拖延地」執行對於以色列的報復行動。

他還說，反制以色列的措施得到土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的批准。

土耳其已成為以色列在加薩戰爭中最嚴厲的批評者之一，厄多安稱以色列為「恐怖主義國家」。

厄多安對以色列的猛烈抨擊包括指控以色列在報復哈瑪斯武裝分子於去年10月7日發動史無前例的襲擊時，對加薩的巴勒斯坦人實施「種族滅絕」。

根據以色列的數據，哈瑪斯襲擊以色列造成1170人死亡，其中大部分是平民；而根據哈瑪斯管理的加薩衛生部的數據，以色列的報復行動在加薩已造成至少33207人死亡。

以色列 加薩 土耳其

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