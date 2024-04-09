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以色列跳腳 巴勒斯坦申請入聯合國正式成員

中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導
巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾(中)在聯合國安理會會議。(新華社)
巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾(中)在聯合國安理會會議。(新華社)

聯合國安全理事會8日表示，將於本月就巴勒斯坦申請成為聯合國正式成員一案做出決定。一般認為，在美國反對下，這項申請案不太可能通過。

法新社報導，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於加薩地區（Gaza）交戰已邁入第7個月之際，聯合國安全理事會（UN Security Council）將進行這項審理案，巴勒斯坦人視為「歷史性」行動，以色列則憤而譴責。

聯合國安理會輪值主席國馬爾他駐聯合國大使佛瑞澤（Vanessa Frazier）宣布：「安理會已決定必須在4月進行這項審議。」

要成為聯合國正式成員必須先通過安理會這一關，接著須獲得聯合國大會支持。但以色列的盟邦美國在安理會握有否決權。

巴勒斯坦自2012年起享有聯合國觀察員國地位，多年來不斷爭取成為正式成員國。一旦如願，將等同巴勒斯坦的國家地位獲得承認。

巴勒斯坦上周重新遞交2011年提出過的聯合國正式成員申請案後，安理會便成立臨時委員會展開審議程序。巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）對媒體記者說：「今天是歷史性的一刻。」

曼蘇爾也在聯合國大會上表示：「我們要求的不過是在國家群體中擁有我們應有的位置，與其他國族和國家一樣獲得平等對待，以及在我們祖傳的土地上自由、有尊嚴、和平與安全地生活。」

不過觀察家預測，自2011年以來就反對巴勒斯坦成為聯合國正式成員的美國，這回也會動用否決權。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「我方立場眾所周知，沒有改變。但我們會繼續努力找到一條邁向兩國方案的途徑。」

按照美國法律，任何聯合國機構若給予巴勒斯坦國正式成員地位，美國必須停止供應資金。但過往美方有時會選擇性執法。

華府重申聯合國不是仔細解決巴勒斯坦國家地位的場域，強調這個問題應透過以色列和巴勒斯坦人之間的協議來解決。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則在聯合國大會上痛批說：「安理會現在不處理將哈瑪斯認定為恐怖組織，反而忙著討論是否承認『巴勒斯坦納粹』（PalestiNazi）國。這會是讓最卑鄙的罪行獲得最可鄙的獎賞。」

爾登還說：「安理會正在考慮讓（去年）10月7日（哈瑪斯對以色列攻擊案的）凶手和支持者獲得聯合國正式成員資格。光是對這件事進行討論，本身就已經是種族滅絕恐怖行為的一項勝利。」

根據以色列統計，共有1170人遭哈瑪斯武裝分子殺害，多數是平民；另有250多名以色列人和外籍人士曾遭哈瑪斯挾持為人質，至今仍有129人尚未獲釋。

哈瑪斯統治的加薩地區衛生部則統計，以色列對當地的報復攻擊至少已造成3萬3207人喪命，大多是婦孺。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

聯合國 巴勒斯坦 以色列

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