我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

噩夢重演？貨櫃船在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

中央社阿姆斯特丹7日綜合外電報導
荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾。(路透)
荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾。(路透)

美國要求荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾（ASML），停止為中國客戶提供部分設備的維修服務，使荷蘭政府在外交和商業方面感到頭痛，但有跡象顯示，荷蘭仍將繼續遵守華府對中國的出口管制。

路透社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）領導的政府不願做出一體適用決定，但基於荷蘭政府公開聲明和國安利益，荷蘭未來核准中國提出的晶片設備維修要求的步調會很慢，並且會迅速拒絕。

這對中國建立本地晶片產業的努力將是一大挫敗，因為艾司摩爾的設備幾乎無可取代，若不維修時日一久勢必會故障。

不過，呂特為阻止艾司摩爾將業務遷至海外所付出的努力，也可能因此變得更加複雜。

一個新浮現的因素是荷蘭在安全方面的優先事項，特別是該國在俄烏戰爭中對烏克蘭的支持。

呂特上周在北京會晤中國國家主席習近平，兩人就艾司摩爾展開討論。外界看好呂特有望成為下一屆北大西洋公約組織（NATO）秘書長。

呂特會後表示，在荷蘭軍援烏克蘭F-16戰機之際，中國對俄羅斯的支持是嚴重問題。

他強調，「非常重要的是，中國須明白俄羅斯（在烏克蘭）的任何勝利，都將構成直接的威脅」，不論對荷蘭或者歐洲都是如此。

對於荷蘭政府是否會拒發相關許可給艾司摩爾的中國客戶，呂特未直接作出回應。

習近平則向中國官媒表示，他已警告呂特應避免與中國「脫鉤斷鏈」。

晶片 烏克蘭 白俄羅斯

上一則

伊朗揚言回擊以色列大使館 以防長：已有應對準備

下一則

俄：烏克蘭襲擊札波羅熱核電廠反應爐頂部

延伸閱讀

收緊光刻機後 美再施壓ASML：不准「維修」售中設備

收緊光刻機後 美再施壓ASML：不准「維修」售中設備
艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人

艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人
習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路

習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路
荷蘭總理呂特與習近平會談 聚焦ASML出口設備前景

荷蘭總理呂特與習近平會談 聚焦ASML出口設備前景

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？