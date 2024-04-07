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波蘭地方選舉登場 考驗總理圖斯克執政滿意度

中央社華沙7日綜合外電報導
波蘭今天舉行地方選舉，預計選出成千上萬議員及市長，他們將是決定歐盟數以十億計歐元資金如何分配的關鍵，民眾的選擇也將反映總理圖斯克（圖）執政聯盟目前的滿意度。（路透）
波蘭今天舉行地方選舉，預計選出成千上萬議員及市長，他們將是決定歐盟數以十億計歐元資金如何分配的關鍵，民眾的選擇也將反映總理圖斯克（圖）執政聯盟目前的滿意度。（路透）

波蘭今天舉行地方選舉，預計選出成千上萬議員及市長，他們將是決定歐盟數以十億計歐元資金如何分配的關鍵，民眾的選擇也將反映總理圖斯克（Donald Tusk）執政聯盟目前的滿意度。

路透社報導，波蘭是歐洲聯盟（EU）東部最大國家，擁有3800萬人口，圖斯克去年12月接任總理代表著波蘭的轉捩點。此前波蘭歷經8年民族主義政權，華沙因此與西方盟友失和，但圖斯克上台後在政治取向上堅定支持歐盟。

圖斯克所屬的「公民聯盟」（Civic Coalition, KO） 與「第三路線」（Third Way）及「新左派」（New Left）兩個小黨，在去年10月的國會大選合計贏得多數席次、共組執政聯盟。

該聯盟主張促進婦女和少數族裔權利，並承諾撤銷前一任政府實施的司法改革；有批評者認為，那些改革破壞了法院的獨立性。

圖斯克表示，執政聯盟的最大政治團體「公民聯盟」若在今天大獲全勝，對波蘭避免走回「法律正義黨」（PiS）領導下的民族主義路線十分重要。

圖斯克說：「如果有人相信自由、人權、婦女權利、民主、自由經濟、自治，這一切都是永久不變、都不需要捍衛…我們恐怕將會再次失去這一切。」

「法律正義黨」一再否認對於他們破壞民主和人權的指控。

歐洲議會選舉定今年6月舉行，歐盟正密切關注波蘭今天的選舉結果。

對於「法律正義黨」黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）來說，這次地方選舉提供一個警告政府的機會。

卡臣斯基5日以足球裁判向球員發牌警告的比喻，對支持者說：「我們有機會…今天送給華沙執政當局一張黃牌。」

波蘭市長選舉第二輪投票將於4月21日舉行。

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