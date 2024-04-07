以哈戰爭滿半年 以色列內憂外患只增不減

以哈戰爭爆發至今屆滿半年，以色列逐漸從國際聲援的被害者淪為世界譴責的強權。圖為4月4日，巴勒斯坦藝術家在牆上繪畫描述加薩地區現狀。(新華社)

華爾街日報報導，以哈戰爭爆發至今屆滿半年，以色列 和以美國為主的國際盟友漸行漸遠，以沙關係正常化談判停擺，伊朗 及其代理組織真主黨更虎視眈眈，無力達成任何戰爭目標的以色列政府，遭民眾大規模抗議。半年的時間裡，以色列逐漸從國際聲援的被害者淪為世界譴責的強權。

2023年10月7日，以色列遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 襲擊，造成1,200多人死亡、數百人被俘虜，消息一出引發國際社會震驚，以美國為首的盟友紛紛聲援力挺以色列。

以色列隨即祭出全面報復行動，從多線圍困加薩到密集實施空襲，再到啟動地面入侵，至今釀成超過3萬3000名巴勒斯坦人罹難，截至今年1月有超過85%巴勒斯坦人流離失所。

原先國際社會的同情心在加薩地區一連串慘況逐漸曝光後轉為譴責，世界各地掀起挺巴勒斯坦示威運動，反猶太主義情緒節節攀升。

本月1日，非政府組織世界中央廚房車隊在加薩非衝突區遭遇以軍空襲，包含英美澳等國共七名救援員工罹難，引爆國際更強烈質疑以色列早已失控，美國始終支持以色列的立場招致更多批評。

拜登政府極力勸阻以色列進攻拉法，警告一旦進攻視同採跨越紅線。目前有超過100萬巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。

如今，以色列和沙烏地阿拉伯的正常化談判停擺，與埃及和約旦等阿拉伯盟友的關係也受到影響。

約旦河西岸局勢日益升溫，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨，戰力更勝哈瑪斯，自以哈開戰來一直和以色列爆發零星交戰，全面開戰的可能與日俱增。而以色列在1日空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革的領事館，造成伊朗革命衛隊聖城旅高層指揮官在內等8人身亡，伊朗已經揚言將採取報復行動。

以色列作家古德曼（Micah Goodman）評論，「以色列陷入進退兩難的窘境，一方面希望獲得西方世界的關愛，另一方面又想威懾在中東地區的敵人以保國家長期存續。」

不止如此，以色列政府對內一樣不討好。領土約莫等於美國紐澤西州的以色列，在遇襲之後撤離邊境成千上萬以色列佔居者，整體生活空間縮水之外，以色列開始遭受戰爭衍生的經濟影響，現在有成千上萬義務役者被迫離開工作，投入戰爭。

儘管如此，以色列戰時政府至今沒有達成目標，諸如解救所有人質和殲滅在加薩的哈瑪斯武裝分子。

目前沒有哈瑪斯投降的跡象，只要以軍撤出，哈瑪斯就有能力再次滲透當地；有跡象顯示哈瑪斯逐漸死灰復燃。

以色列人對於政府的不滿日益高漲，6日更爆發大規模反政府抗議，成千上萬人聚集首都特拉維夫要求總理內唐亞胡下台。