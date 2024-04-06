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數萬民眾走上布達佩斯街頭 要求總理奧班下台

中央社布達佩斯6日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（路透）
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（路透）

數萬人今天聚集在布達佩斯市中心，以支持1名前與政府關係密切的律師。該名律師近日發起挑戰民族主義總理奧班（Viktor Orban）的政治運動。

路透社報導，示威群眾在異常溫暖的春季天氣中一路遊行到國會大廈，還有人高喊：「我們不害怕！」、「奧班辭職下台！」等口號。

許多人身穿著匈牙利國旗的紅、白、綠三色，也有人手舉國旗。在過去20年裡，奧班的政黨也將國旗當作自身的象徵。

一名現年24歲、專程從該國西部邊境小鎮索普朗（Sopron）前往布達佩斯參加示威的女子告訴路透社，「這是代表匈牙利民族的顏色，不是代表政府的顏色。」

本次示威活動主辦人是43歲的馬格雅（Peter Magyar）。他曾是奧班前司法部長瓦爾加（Judit Varga）的丈夫，正計畫成立自己的政黨。

3名示威民眾表示，馬格雅之所以吸引他們，是因為他曾與奧班政府關係密切，熟悉其運作方式。

一名46歲的女性醫護人員表示，「我們早就知道（奧班政府）有貪腐問題，但他以內部人士的身份說出來，為我們證實了這一點。」

馬格雅2月因發表有關政府內部運作問題的煽動性言論而知名度大開。他指控領導奧班辦公室首長羅根（Antal Rogan）經營政府宣傳機器；他還公布與前妻的對話錄音，瓦爾加在錄音中詳細描述奧班政府內閣首長的高階幕僚試圖干預一起貪污案的調查狀況。檢察官目前正就相關陳述進行調查。

目前奧班領導的青年民主黨（Fidesz）正為6月的歐洲議會（European Parliament）選舉進行準備。此前，2月爆發的醜聞導致他的2位重要政治盟友——前總統諾瓦克（Katalin Novak）和瓦爾加先後下台。

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