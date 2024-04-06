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用筆名出書洩數位足跡 以軍網路情報指揮官身分曝光

以色列人質3個月前影片中現身 以軍突襲加薩尋獲遺體

中央社耶路撒冷6日綜合外電報導
47歲農民凱濟（Elad Katzir）是在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）被劫持的253名人質其中1人。以色列軍方今天表示，突擊隊已經尋獲這名人質的遺體。（路透）
47歲農民凱濟（Elad Katzir）是在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）被劫持的253名人質其中1人。以色列軍方今天表示，突擊隊已經尋獲這名人質的遺體。（路透）

3個月前，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織發布一名人質請求釋放他的影片，以色列軍方今天表示，突擊隊已經尋獲被關押在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）這名人質的遺體。

去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列，引發以色列持續轟炸加薩走廊，47歲農民凱濟（Elad Katzir）是在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）被劫持的253名人質其中1人。

根據以色列軍方聲明，凱濟是被伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）殺害的。以軍並未詳細說明這份聲明援引的情報資訊。

伊斯蘭聖戰組織目前還沒有在以哈戰爭期間使用的Telegram頻道發表評論。

根據官方統計，凱濟的父親亞伯拉罕（Avraham）是10月7日在以色列被殺的約1200人其中1人，而他的母親韓納（Hanna）也被扣為人質，但在11月以哈短暫休兵期間獲釋。

卡達和埃及調解人一直在努力達成另一次休戰協議，讓剩下的129人中的部分人質獲釋，但迄今仍徒勞無功。

哈瑪斯希望達成的任何協議將結束這場戰爭。加薩衛生官員表示，這場戰爭已造成3萬3000多名巴勒斯坦人死亡。但以色列打算繼續戰爭，直到哈瑪斯垮台為止。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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