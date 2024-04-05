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南韓擬5月舉辦中日韓峰會 正展開協調

記者陳宥菘／即時報導
綜合日媒、韓媒報導，南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）
綜合日媒、韓媒報導，南韓正在協調於5月舉行中日韓峰會。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

自去年11月底中日韓外長會商定加快推動舉行三國領導人峰會後，協調進程迄今未有進展。韓媒報導，南韓外交部官員5日表示，韓中日正就在首爾舉行韓中日領導人會議的事宜進行協調溝通，具體日期將在敲定後公布。日媒報導進一步指出，擔任主席國的南韓正在協調於5月舉行峰會。

韓聯社報導，南韓外交部官員表示，三方已商定在彼此方便時「儘早」舉行峰會，韓方其間為此與中日保持協調溝通。

據報導，南韓曾試圖在去年和今年4月舉行中日韓峰會，但未能實現。有韓媒曾報導，北京方面表達因應台灣1月大選，希望將峰會延後在今年上半年。有部分觀點則推測，考慮到3月中國「兩會」、4月南韓國會議員選舉等各國內政日程安排，三國峰會恐難在5月之前舉行。

上一次三國領導人峰會是2019年12月在中國四川成都召開，2020年由韓國擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。去年11月底，中日韓外長會時隔4年多首次舉行，歷時約100分鐘，三方同意為三國領袖會議創造條件，並加緊相關籌備工作，但此後的協調進程一直停滯不前。

若中日韓峰會召開，共同社報導指出，日韓有意敦促中國大陸，對與俄羅斯深化關係並推進核與導彈開發的北韓開展工作，另一方面，中國警惕日、韓與美國擴大安全保障方面的合作，或有意借三國峰會的舉行加以牽制。

不僅是經濟合作與人員交流等將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在陸被拘等懸而未決的問題，日本首相岸田文雄有意通過此峰會與中方進行溝通。

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