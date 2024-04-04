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拜登試圖藉美援影響以軍 籲內唐亞胡保護加薩平民

中央社華盛頓4日綜合外電報導
拜登（Joe Biden）今天與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。圖為去年10月兩人會面。路透
拜登（Joe Biden）今天與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。圖為去年10月兩人會面。路透

總統拜登今天揚言，將把以色列採取保護援助人員和平民的具體行動，作為美國支援以色列在加薩攻勢的條件。這是拜登首度試圖以美援為籌碼，來影響以色列的軍事行為。

路透報導，拜登（Joe Biden）今天與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話時，做出上述警告。

以色列軍隊日前攻擊慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）在加薩走廊（Gaza Strip）的援助人員，促使美國民主黨人再次呼籲為美國支援以色列設定條件。以色列則稱是誤擊。

白宮表示，拜登今天與內唐亞胡通話約30分鐘，其間拜登「表明以色列必須宣布並執行一系列明確、具體、顯著的措施，著手處理平民受傷、人道苦難和援助人員的安全問題」。

白宮也在聲明中指出，拜登表明，美國對加薩的政策，將由美方對以色列行動的評估結果來決定。

在這通電話後的簡報會上，白宮發言人柯比（John Kirby）拒絕說明美國對以色列和加薩的政策會有什麼明確改變。

柯比說，華府希望看到以色列在「未來幾小時和幾天內」宣布相關措施。

拜登向來支持以色列，面對外界施壓扣住給以色列的援助，或暫停運送武器至以色列，拜登一直抱持抗拒態度。如今他對內唐亞胡提出警告，是他首度揚言可能對美援設定條件，這種情勢發展可能會改變近6個月加薩戰爭的動向。

以色列 拜登 加薩

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