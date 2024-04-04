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北約成立75周年 秘書長：歐洲更安全美國更強大

中央社布魯塞爾4日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（歐新社）
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）今天慶祝成立75周年。秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）強調，北約不僅強化歐洲安全，也使北美更強大。

路透報導，史托騰柏格今天在布魯塞爾北約總部的慶祝典禮中表示：「歐洲的安全需要北美，與此同時，北美也需要歐洲。歐洲盟國提供世界級軍隊、龐大情報網絡及獨一無二的外交影響力，使美國的力量倍增。」

法新社報導，在咄咄逼人的俄羅斯，以及前總統川普重返白宮陰霾籠罩等威脅之下，史托騰柏格今天敦促美國堅守立場、忠於歐洲。

32個北約成員國外交部長今天在布魯塞爾總部慶祝這個自詡「史上最強大、最成功聯盟」成立75周年。然而，在烏克蘭戰爭導致歐洲深陷動盪不安之際，北約也遭遇得採取更多行動協助基輔勝仗的迫切需要。

自從俄羅斯2年前對烏克蘭展開全面入侵以來，重振旗鼓的北約接受芬蘭、瑞典入會，並且增加東歐駐軍。成員國也提供價值數以百億美元計的武器全力支持基輔。

然而，這樣的支持現在已經因為北約主力美國國內政治角力卡關而縮減，導致武器裝備上不敵俄羅斯的烏軍在前線處於劣勢。

面對俄羅斯飛彈對烏克蘭基礎設施襲擊激增，基輔請求力挺的西方國家提供能夠交付的所有愛國者（Patriot）防空系統。

與此同時，史托騰柏格已經提議設立一個為期5年的1000億歐元（約1087億美元）基金，以確保對烏克蘭的長期支持。

他也在推動北約更直接參與協調對烏提供援助。由於有更接近對俄開戰之虞，北約一直拒絕這麼做。

北約 烏克蘭 俄羅斯

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