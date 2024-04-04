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「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

以官員與美會議暴走咆哮 在場布林肯、蘇利文尷尬沉默

編譯盧思綸／即時報導
美國知情官員爆料，日前美以高層召開視訊會議時火藥味十足，以色列戰略事務部長德默爾不滿撤離加薩平民的計畫被質疑，竟朝鏡頭失控咆哮，當時在場的美國國務卿布林肯和國安顧問蘇利文尷尬沉默。（路透）
美國知情官員爆料，日前美以高層召開視訊會議時火藥味十足，以色列戰略事務部長德默爾不滿撤離加薩平民的計畫被質疑，竟朝鏡頭失控咆哮，當時在場的美國國務卿布林肯和國安顧問蘇利文尷尬沉默。（路透）

美國國家廣播公司（NBC）報導，不只一名美國知情官員爆料，日前美以高層針對國防軍可能在拉法展開地面行動召開視訊會議時火藥味十足，以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）因不滿撤離加薩平民的計畫被質疑不切實際，竟朝鏡頭失控咆哮，當時在場的美國國務卿布林肯和國安顧問蘇利文尷尬沉默。

美國和以色列1日召開視訊會議，主要討論國防軍計畫對拉法展開地面行動，與會代表除了布林肯和蘇利文之外，還有另外7名來自白宮、國務院和五角大廈官員。

官員透露，以色列計畫在數周內撤離拉法140萬平民，可是計畫並未提到如何因應衛生需求，也沒有評估可能需要多少糧食和飲用水及其供應管道，而且以色列官員只規畫好一小部分發放帳篷的數量。

美國兩名現任及一名前官員等知情人士爆料，當美方官員提出質疑後，德默爾隨即暴走，開始失控咆哮，一邊激動揮動手臂為自家計畫辯護。

知情官員說，當時同樣與會的布林肯和蘇利文冷靜不發一語，並未做出任何回應。

事實上，兩名府方官員透露，德默爾在會議中失控已經不是第一次，美國官員早就司空見慣。

另一方面，德默爾並未提及針對拉法地面行動的細節，美以預計下周將再開會討論更多細節。

以色列 布林肯 蘇利文

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