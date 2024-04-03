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日網友高度關注花蓮大地震 大谷翔平意外掃到颱風尾

編譯周辰陽／即時報導
台灣3日發生強震，日本有網友不滿電視節目繼續大篇幅報導球星大谷翔平。路透
台灣3日發生強震，日本有網友不滿電視節目繼續大篇幅報導球星大谷翔平。路透

台灣3日早上發生規模7.2的強震，多地傳出災情，日本網路上許多網友表達對台灣的擔憂，一部分網友也開始發起聲援台灣的運動，也有人不滿電視「雜聞秀」節目繼續以大部分時間報導旅美球星大谷翔平，批評「比起大谷，地震更重要吧」。

日媒中日體育報導，台灣發生大地震後，日本沖繩縣也一度發布海嘯警報，那霸機場隨之大亂，出發與抵達的航班紛紛取消。另一方面，緊鄰震央的台灣情況，也在日本網路吸引高度關注。日本當地時間早上10時，

「海嘯警報」成為社群平台「X」流行趨勢第一名，接下來則是「台湾大丈夫」、「台湾の地震」、「台湾付近」等跟台灣相關的字眼。

同時，日本1月發生了能登半島大地震，網友對台灣半個月就捐出了25億日圓記憶猶新，中午過後，「台湾加油」也出現在「X」的流行趨勢，排名還在逐漸上升。隨著「＃台湾加油」的主題標籤，日本網友留下「輪到日本幫忙了」、「希望盡快復興」等訊息一個接著一個增加。

不過，日本電視頻道下午的「雜聞秀」節目卻引發部分網友不滿。日本電視台系統的「情報ライブミヤネ屋」開頭播了5分鐘的台灣地震特集，接著就報導大谷相關新聞超過40分鐘。TBS系統的「ゴゴスマ」用開頭約20秒報導了台灣地震突發新聞後，接著超過10分鐘播報大谷特輯。富士電視系統的「とれたてっ！」則用前4分鐘時間報導了台灣地震。

儘管多台的雜聞秀都有處理台灣地震新聞，但大谷獲得的關注程度仍然顯而易見，導致日本網路可見到一定數量的不滿或是憤怒聲浪，像是「大谷的消息比台灣地震更重要嗎？」、「已經在報大谷了？」、「比起大谷，應該報導台灣的地震快報」、「為什麼先報大谷啊？」、「今天報台灣地震相關新聞比較好吧」。

地震 日本 大谷翔平

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