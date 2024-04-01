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歷經14天圍攻 以軍撤出西法醫院…驚見數十具遺體

編譯盧思綸／即時報導
根據加薩民防發言人及當地居民，以色列軍隊歷經14天圍攻行動後於1日稍早撤出加薩市西法醫院，醫院內外驚見數十具遺體，大量建築設施遭受毀損。(路透)
根據加薩民防發言人及當地居民，以色列軍隊歷經14天圍攻行動後於1日稍早撤出加薩市西法醫院，醫院內外驚見數十具遺體，大量建築設施遭受毀損。(路透)

美聯社、英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據加薩民防發言人以及當地居民，以色列軍隊歷經14天圍攻行動後於1日稍早撤出加薩市西法醫院（Shifa Hospital），醫院內外驚見數十具遺體，大量建築設施遭受毀損。

巴勒斯坦媒體引述目擊者和加薩衛生部指出，醫院內外可見數十具遺體。

以軍先前稱這是將近半年的戰爭以來最成功的一次軍事作戰行動，擊斃包含資深特工等大量哈瑪斯及其他武裝份子，不僅起出軍火武器，同時獲得寶貴情報。

加薩民防和緊急救護機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）1日向CNN透露現場情況十分糟糕，「醫院地上躺滿傷者和死者」，「庭院埋了一堆遺體」。

以軍撤出後，超過30名傷者被送往加薩市東部的阿赫利醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）。

一名逃出生天的居民描述醫院「徹底被摧毀」，部分醫院大樓付之一炬。

另外一名居民奧福（Yahia Abu Auf）說醫院建築裡面還有患者、醫療人員和避難者。

以軍此次佔領西法醫院時表示正在執行「打擊恐怖份子的精準行動」，並且補充平民、病患和醫療團隊已經被撤離；不過西法醫院周圍巴勒斯坦人通報平民傷亡和被捕。

以色列多年來指控哈瑪斯武裝份子拿清真寺、醫院和其他民用設施作為掩護，哈瑪斯則一概否認。

加薩 哈瑪斯 巴勒斯坦

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